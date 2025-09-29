Motor Lisansı Yüzünden Yarıda Mı Kalacak? MMU KAAN İçin Kritik Açıklama!

Türkiye’nin milli muharip uçağı MMU KAAN’ın motoruyla ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklık getirdi. Son günlerde sosyal medyada gündeme taşınan iddialara karşı Görgün projenin yol haritasında herhangi bir sapma olmadığını ve seri üretimin yerli motor üzerinden şekillendiğini belirtti. İşte detaylar...

MMU KAAN’ın Motor Süreci Hakkında Net Mesaj: “Yerli Motorla Uçacak”

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD’de KAAN için öngörülen F110 motorlarının kongre sürecinde bekletildiğini açıklaması dikkat çekmişti. Bu durumun ardından gözler Savunma Sanayii Başkanlığı’na çevrildi. Görgün yaptığı değerlendirmede prototip uçakların ihtiyacı olan motorların tamamının tedarik edilip Türkiye’ye teslim edildiğini söyledi.

Uçağın ilk blok üretimlerinde farklı tedarik seçenekleri değerlendirilse de seri üretim aşamasında yerli motorun kullanılacağı vurgulandı. Görgün, “Biz projelerimizi blok yaklaşımıyla yürütüyoruz. Her yeni aşamada farklı kabiliyetler kazanan uçaklarımız Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Takvimimizde bir aksama yok, alternatif tedarik kanallarını da eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı, MMU KAAN’ın gelecek planlarına da değindi. Altıncı nesil yeteneklere sahip olacak savaş uçaklarının mutlaka yerli motorla güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Görgün TF35000’in geliştirme ve üretim hazırlıklarının program dahilinde ilerlediğini açıkladı. Ayrıca yardımcı güç ünitesi APU60 için çalışmaların da sorunsuz devam ettiğini belirtti.

