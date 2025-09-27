İlk Kez: MMU KAAN'ın İkinci Prototipi Görüntülendi!

Türk savunma sanayisinde heyecan verici bir gelişme yaşandı. MMU KAAN’ın ikinci prototipi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğiyle yapılan ziyarette ilk kez görüntülendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

MMU KAAN’ın 2. Prototipi Sahnede!

Türk savunma haber kaynakları TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen ziyarette KAAN’in ikinci prototipine ilişkin fotoğraf ve kayıtların paylaşıldığını bildiriyor. Bu görüntüler yerli çok maksatlı muharip uçak projesinin ilerleyişine dair önemli ipuçları sunuyor. Ziyarete TUSAŞ yöneticileri ve TSKGV üst düzey yetkilileri de katıldı.

🚨 KAAN'ın 2. Prototipi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı TUSAŞ ziyaretinde ilk kez görüntülendi.. pic.twitter.com/G6GgZgNrP2 — Conflict (@ConflictTR) September 26, 2025

İlk prototipin test ve geliştirme sürecinden sonra gelen bu ikinci model muhtemelen kavramsal iyileştirmeler, aerodinamik düzenlemeler ve elektronik sistem optimizasyonlarını içeriyor. Görüntüler uçağın dış hatlarını, iniş takımlarını ve gövde detaylarını ortaya koyuyor. Bu da KAAN’ın gelişim aşamasında olduğunu mühendislik çalışmalarının ileri aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Türkiye için stratejik anlam MMU KAAN projesi Türkiye’nin yerli ve milli hava gücünü artırma hedefinin önemli bileşenlerinden biri. 2. prototipin görüntülenmesi, projenin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü teyit ediyor. Bu hem askeri hem de savunma sanayisi açısından prestij kazandıran bir adım.

Ayrıca bu gelişme, KAAN’ın final üretim versiyonuna kadar geçecek ara versiyonların planlı şekilde ilerlediğini gösteriyor. İlerleyen dönemde test uçuşlarının çoğalması, silah sistem entegrasyonlarının tamamlanması ve yerli yazılım-aviyonik modüllerin devreye alınması beklenebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...