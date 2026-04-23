Binlerce TL'lik Dört Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Acele Edin

Microsoft, Xbox oyuncularına özel olarak kısa süreliğine geçerli bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında dört oyun ücretsiz sunuluyor. Bedava olarak dağıtılan oyunlar, stratejiden çok oyunculuya kadar oldukça geniş bir tür yelpazesi sunuyor. Özellikle hafta sonunu eğlenerek geçirmek isteyenler için ideal yapımlar mevcut.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu?

MLB The Show 26 (Game Pass gerektirir)

Anno 117: Pax Romana (Game Pass gerektirir)

The Survivalists (Game Pass gerektirir)

Age of Mythology: Retold (Şart yok, tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz)

Xbox mağazasında başlayan Free Play Days ya da Türkçe karşılığı ile "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası kapsamında MLB The Show 26, Anno 117: Pax Romana, The Survivalists ve Age of Mythology: Retold ücretsiz hâle geldi. Ne var ki bunların tamamını bedava yükleyip oynamak mümkün değil. Sadece Age of Mythology: Retold'a herkes erişebiliyor. Diğerleri için Game Pass aboneliği gerekiyor.

Bu arada oyunlara bedava erişmek için bir tarih aralığı olduğuna dikkat çekelim. 23 Nisan 2026 Perşembe yani şu andan itibaren 26 Nisan 2026 Pazar'a kadar tüm bu oyunları ücretsiz yükleyip oynamanız mümkün. Elbette ki Game Pass şartı olanların bu kapsamda yer almadığını bir kez daha hatırlatalım.

Xbox'ta Kısa Süreli Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ınızı açın. Mağazaya gidin. Ücretsiz olan oyunlardan hangisini oynamak istiyorsanız onun ismini aratın. Oyunun Xbox mağaza sayfasına gidin. "Yükle (Ücretsiz Deneme)" seçeneğine basın.

Xbox'ta sınırlı süreliğine ücretsiz olarak sunulan bir oyunu bedava almak için ilgili oyunun mağaza sayfasına gitmeniz yeterli. Daha sonra zaten ücretsiz deneme butonunu göreceksiniz. Bunun üzerine tıkladıktan sonra oyun yüklenmeye başlayacak. İşlem tamamlandıktan sonra oyunun sunduğu dünyayı doğrudan deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

MLB The Show 26 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan MLB The Show 26, beyzbolun oynanışını mümkün olduğunca gerçekçi tutan bir yapım olarak öne çıkıyor. Gerçekten bir maç yapıyormuşsunuz gibi hissiyata sahip olmanızı sağlıyor. Seyirci tepkilerinden yorumculara ve animasyonlara kadar pek çok detayı ile oldukça sürükleyici deneyim sunuyor. Bu bir simülasyon oyunu olduğu için atışlar da gerçekçi fizik kurallarına bağlı oluyor. O yüzden beyzbolda iyi olmayanların önce biraz alışmasını gerektiriyor.

Anno 117: Pax Romana Nasıl Bir Oyun?

Anno 117: Pax Romana, sizi küçük bir ada ile başlatıyor. Buradan tamamen siz sorumlu oluyorsunuz. Daha sonra bunu büyütüp şehirler inşa etmeye başlıyorsunuz. ilk oynamaya başladığınızda oldukça karmaşık görünen bir oyun ama bunu bir süre sonra aşıyorsunuz. Çok aksiyon ağırlıklı olduğu söylenemez, ne kadar hızlı olduğunuzun da pek bir önemi yok. Tek önemli olan kısım, doğru strateji geliştirmek.

The Survivalists Nasıl Bir Oyun?

The Survivalists tıpkı Anno 117: Pax Romana gibi size karmaşık gibi görünen bir oynanış sunuyor. Oyunda bir kazadan sonra gizemli adaya düşen bir karakteri kontrol ediyorsunuz. En önemli amacınız ise sorumlu olduğunuz bu karakteri hayatta tutmak. Bunun için de odun ve taş topluyor, yemek yapıyor ve ona küçük bir kamp yapıyorsunuz. Tabii, ileride maymunları da yanınıza alıp iş yükünüzü hafifletebiliyorsunuz.

Age of Mythology: Retold Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında yer alan Age of Mythology: Retold, yukarıdan bakış açısı ile oynanıyor. Kendi şehrinizi kuruyor, ordunuzu oluşturabiliyor ve rakiplerinize karşı mücadele verebiliyorsunuz. Tabii, normal tarihte geçmiyor. İsminden de anlaşılacağı üzere işin içine mitoloji de giriyor. Böylece düşmanlarınız da oldukça güçlü hâle geliyor. Onları kurmak için sadece iyi bir plan yetmiyor, ordunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Tek bir detayı atlarsanız hüsranla karşılaşabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Xbox'ta bu hafta ücretsiz hâle gelen oyunlar arasında epey etkileyici yapımlar mevcut. Örneğin Anno 117: Pax Romana şu an pek çok oyuncunun ilgi gösterdiği oyun. Bu oyunun neden bu kadar çok sevilmeye başlandığını görmek için harika bir fırsat olabilir. Tabii, listedeki diğer oyunları da unutmamak gerekiyor. Söz konusu yapımlar da epey eğlenceli zaman geçirmeyi mümkün kılacaktır.