İşlemcisine Yan Bakılmayacak! vivo'nun Amiral Gemisi Telefonu Yolda

vivo, geçen yıl piyasaya sürdüğü X300 serisinin devam modelleri için geri sayıma geçti. Görünüşe göre X500 serisinde Pro Max isimli yepyeni bir model bizleri karşılayacak. Son ortaya çıkan raporlar, telefonun bazı özelliklerini şimdiden gözler önüne seriyor.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 Megapiksel 1/1.28 inç Sony LYT-838 sensör (LOFIC teknolojisi destekli)

Periskop Telefoto Kamera: 200 Megapiksel

Ultra Geniş Açılı Kamera: Çözünürlüğü belli değil, fakat daha yeni bir sensör kullanılacak

Batarya: 7000 mAh

vivo X500 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo X500 Pro Max modelinde 6,85 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğü destekleyen bir ekran yer alacak. Panelin yüksek çözünürlüğe sahip olmasını ise kullanıcıların gayet net bir ekran deneyimi elde edeceği şeklinde yorumlayabiliriz.

Şu an için cihazın hangi ekran teknolojisine sahip olacağı paylaşılmadı. Fakat geçtiğimiz yılki vivo X300 Pro modelinde AMOLED bir panel tercih edildiğini belirtelim. Bu nedenle yeni modelde de aynı teknolojinin kullanılması muhtemel. Kısacası akıllı telefonun AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Diğer renkler de gayet canlı ve göze hoş gelen bir yapıda olacak.

vivo X500 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi yer alacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadı. Bu nedenle sadece mevcut sızıntıları göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Yonga seti 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Bunu biraz daha açacak olursak nm değeri ne kadar küçülürse o kadar iyi diyebiliriz. Yani Dimensity 9600 Pro 3 nm mimarili seleflerine göre daha yüksek performans sunacak ve aynı zamanda daha az güç tüketecek.

Maalesef donanımın oyun performansıyla ilgili bir detay mevcut değil. MediaTek'in mevcut en güçlü işlemcilerinden Dimensity 9500 ise burada fikir verebilir. Örneğin bu yonga setinden güç alan OPPO Find X9 Pro üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunların 60 FPS seviyesinde yani gayet akıcı bir şekilde çalışabildiğini görüyoruz. Dimensity 9600 Pro çok daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda kullanıcıların daha iyi bir oyun deneyimi elde edebileceğini söyleyebiliriz.

vivo X500 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 1/1.28 inç büyüklüğünde, 50 megapiksel çözünürlüklü Sony LYT-838 bir ana kamera bulunacak. Bu lensin en önemli özelliklerinden birisi de LOFIC teknolojisine sahip olması. Söz konusu özellik daha iyi fotoğraflar çekebilmenize imkan veriyor.

Bununla birlikte üründe 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto kamerası tercih edilecek. Bu sensör sayesinde çok uzağınızdaki nesneleri herhangi bir kalite kaybı olmadan net bir şekilde fotoğraflayabileceksiniz. Bunun dışında şu an için çözünürlüğü belli olmayan bir ultra geniş açı kamerasına da sahip olacak.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için vivo X500 Pro Max'in tanıtım tarihine ilişkin resmi bir bilgi yok. Fakat burada X300 serisinin geçen yılın ekim ayında vitrine çıktığını söyleyebiliriz. Yani yeni seri yüksek ihtimalle bu yılın eylül veya ekim aylarında piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak vivo ülkemizde halihazırda X300 ve X300 Pro modellerini satıyor. Bu nedenle yaklaşan vivo X500 Pro Max modelinin de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

vivo X500 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X500 Pro Max modelinin fiyatıyla ilgili spesifik bir bilgi mevcut değil. Fakat an itibariyle şirketin resmi web sitesine baktığımızda X300 Pro'nun 99.999 TL'lik bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Yeni model işlemci ve kamera gibi detaylarda daha iyi bir performans sunacağından muhtemelen 105 ila 110.000 TL arasında bir fiyatla satışa çıkacaktır.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max modeli sızdırılan teknik özellikleriyle beni heyecanlandırdı. İsminden de anlaşılacağı üzere şahsen ben bu cihazın iPhone 18 Pro Max’e rakip olarak geleceğini düşünüyorum. Hatta ekran boyutları da oldukça benziyor. Sızdırılan bilgilere göre vivo X500 Pro Max'te 6,85 inçlik bir ekran yer alacak. iPhone 18 Pro Max'te ise 6,9 inç boyutunda bir ekran karşımıza çıkacak.