Siberpunk ve Hayatta Kalma Temalı İki Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor

Amazon, Prime abonelerine özel olarak ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirketin sunduğu deneme üyelik fırsatı sayesinde herkesin sahip olabileceği bu haftaki oyunlar arasında siberpunk ve hayatta kalma türlerine sahip iki farklı oyun bulunuyor. Söz konusu türlere ilgisi olanlar tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Amazon, Neo Cab ve The Pale Beyond isimli iki adet oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Elbette ki bu oyunları almak için belirli bir süreniz bulunuyor. Her iki oyunu da hiçbir ücret ödemeden almak için son tarih 27 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra fırsat sona erecek, bu oyunları ücretsiz alma hakkına sahip olamayacaksınız.

Amazon Oyunlarını Almak İçin Prime Abonelik Şart mı?

Amazon tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunları almak için Prime abonelik hizmetini kullanma şartı bulunuyor. Bu, size oyunların aslında tamamen bedava olmadığını düşündürebilir ama şirketin 1 ay boyunca geçerli ücretsiz Prime abonesi olma fırsatı sunduğunu unutmamak gerekiyor. Üstelik bu deneme üyelik sona erse bile oyunlara sahip olmaya devam ediyorsunuz. Yani bu oyunlara tamamen bedava erişim sağlanabiliyor. Tabii, deneme süreci sona ermeden önce aboneliği iptal etmeyi unutmayın. Aksi takdirde ücret çekimi olacaktır.

Neo Cab Nasıl Bir Oyun?

Neo Cab, siberpunk temalı oyunlar arasında konumlanıyor ancak biraz düşük bir temposu bulunuyor. Yani refleksin ne kadar geliştiğinin bir önemi yok. Oyunda Lena isimli bir karakteri yönetiyoruz. Bu karakter, insan sürücü olarak çalışan son kişilerden biri. Aracına her gece farklı yolcular alıyor. Oynanışın büyük bir kısmını ise söz konusu yolcularla olan etkileşiminiz belirliyor.

Neo Cab Fragmanı

Neo Cab'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı

The Pale Beyond Nasıl Bir Oyun?

The Pale Beyond, hayatta kalma oyunları arasında konumlanıyor fakat bu türdeki pek çok oyunun aksine hayatta kalınıp kalınmayacağı daha çok ne kadar iyi kararlar alındığına ve liderlik yapıldığına göre değişiyor. Robin Shaw isimli karakteri yönetiyoruz. Tehlikeli bir gemide mürettabatın başında yer alıyoruz. Her hafta mürettebatın üyeleri bize geliyor ve bu süre zarfında çeşitli sorunlar dile getiriliyor. Kimi hasta kimi kurallara aykırı davranıyor. Bunlar için dahi nasıl bir yol izleneceğini siz belirliyorsunuz.

The Pale Beyond Fragmanı

The Pale Beyond'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 ve üstü

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: DX10, DX11 ve DX12 uyumlu bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hem Neo Cab hem The Pale Beyond, oyuncuları her ne kadar aksiyonun içine atmasa da bir şekilde sürükleyici olmayı başaran yapımlar. Hâlihazırda bir Prime aboneliği olmayanların da ücretsiz deneme üyelik başlatarak oyunları kütüphanesine ekleyebilmesi, bana göre çok önemli bir avantaj. Eğer önünüzdeki birkaç günü (veya haftayı) eğlenerek geçirmek istiyorsanız ikisine de göz atabilirsiniz.