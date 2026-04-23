Game Pass Sahiplerine Müjde! Yeni Abonelik Sistemi Ortaya Çıktı

Microsoft’un popüler abonelik hizmeti Xbox Game Pass, son dönemlerde hem fiyatı hem de sunduğu içeriklerle sık sık gündeme geliyor. Kısa süre önce yapılan fiyat indiriminin ardından şimdi de hizmetin yapısını kökten değiştirebilecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre şirket, kullanıcıların aboneliklerini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği daha esnek bir sisteme geçiş yapmayı planlıyor. İşte iddianın detayları...

Xbox Game Pass Daha Esnek Hale mi Geliyor?

Xbox Game Pass, son dönemlerde oyun dünyasının en çok konuşulan konularından biri. Bunun en büyük nedeni ise yeni Xbox CEO’su olan Asha Sharma'ya ait olduğu öne sürülen ve servisin gereğinden pahalı bulunduğunu ortaya koyan şirket içi yazışmanın ortaya çıkmasıydı.

Bu gelişmenin ardından Microsoft’un ciddi değişikliklere hazırlandığı konuşulurken, geçtiğimiz günlerde Game Pass fiyatı düşürüldü. Şimdi ise hizmetle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre şirketin pahalılık sorununa bir çözüm olması adına abonelere mevcut paketlerini çok daha esnek şekilde düzenleyebilecekleri bir sistem sunacağı öne sürülüyor. Peki "kendi planını oluştur" olarak adlandırılan bu sistem tam olarak nasıl çalışacak?

"Kendi Planını Oluştur" Sistemi Nasıl Çalışacak?

İddialara göre bu yeni sistem sayesinde oyuncular, abonelik satın alırken istemedikleri içerik paketlerini listeden çıkarabilecek. Böylece yalnızca ihtiyaç duydukları özelliklere erişip gereksiz avantajlar için ödeme yapmak zorunda kalmayacaklar.

Örneğin oyuncular, daha uygun fiyatlı bir abonelik tercih etmek için oyunları indirmeden oynamayı sağlayan Cloud Gaming özelliğini planlarından çıkarabilecek. Kısa süre önce yapılan indirimle birlikte Game Pass Ultimate aboneliği 529 TL seviyesine düşmüştü. Bu paket; 400’den fazla oyun, yeni çıkan yapımlara ilk günden erişim, EA Play ve Ubisoft+ Classics gibi hizmetlerin yanı sıra League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için çeşitli avantajlar ile Fortnite için savaş bileti ve 1.000 V-Papel sunuyor.

Ancak kullanıcılar bu avantajların tamamına ihtiyaç duymayabilir. Örneğin Fortnite’a özel içerikleri ya da League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlara yönelik bonusları istemeyen bir oyuncu, bu içerikleri planından çıkararak daha düşük bir ücret ödeyebilir.

Tabii fiyatın tam olarak ne kadar düşeceği henüz bilinmiyor. Ancak Microsoft’un bu sistemi mantıklı kılmak için çıkarılan avantajlara bağlı olarak dikkat çekici bir fiyat indirimi sunması bekleniyor.

Oyuncular, "Kendi Planını Oluştur" Sistemine Ne Diyor?

İddianın ortaya çıkmasının ardından Reddit gibi platformlarda pek çok kullanıcı görüşlerini paylaşmaya başladı. Bazı oyuncular bu sistemi oldukça mantıklı bulurken, bunun gereksiz olduğunu düşünenler de var. Ancak kağıt üzerinde sunduğu avantajlara bakıldığında sistemin gayet mantıklı göründüğünü söylemek mümkün. Ki bu değişikliği beğenmeyen kullanıcılar, mevcut abonelik planlarını kullanmaya devam edebilecek. Yani zaten sadece daha az para ödemek isteyenleri ilgilendirecek.

Xbox'ın Yeni Abonelik Sistemi Ne Zaman Sunulacak?

Az önce anlattığımız bu yeni sistem, şu an için yalnızca bir iddiadan ibaret ve şirket içinden sızan bilgilere dayanıyor. Microsoft cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor. Hatta hayata geçirilip geçirilmeyeceği bile netleşmiş değil. Şimdilik gözler Xbox’tan gelecek resmi açıklamada.

Editörün Yorumu

Söylentide bahsedilen yeni Xbox Game Pass sistemi açıkçası benim çok hoşuma gitti. Game Pass kullanıcısı olmasam da en kapsamlı paket olan Ultimate planının 529 TL’lik aylık ücretinin çok ucuz olmadığını düşünüyorum. Ancak bunu pahalı olarak ifade etmek de tam doğru değil. Sonuçta platformdaki oyunları tek tek satın almaya kalktığınızda ortaya on binlerce liralık bir masraf çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında mevcut fiyat aslında dengeli bir seviyede.

Yine de herkesin kullanım alışkanlığı aynı değil. Bazı oyuncular sunulan avantajların büyük kısmını kullanmadığı için bu fiyatı gereksiz bulabiliyor. İşte tam da bu noktada iddia edilen yeni abonelik sisteminin oldukça fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım bu sadece bir söylenti olarak kalmaz ve Microsoft gerçekten böyle bir adım atar. Bunu hep birlikte göreceğiz.