MMU KAAN Projesi İçin Kritik Ambargo: Motorları Gelmeyebilir!

Türkiye’nin milli savaş uçağı MMU KAAN için motor konusu yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalar projenin geleceği açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

CAATSA Engeli MMU KAAN Projesini Zora Sokuyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı değerlendirmede CAATSA yaptırımlarının Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinde büyük bir engel oluşturduğunu vurguladı. Özellikle KAAN’ın üretim sürecinde kritik rol oynayan motorların Amerikan Kongresi’nde bekletildiğini belirten Fidan lisansların durdurulmuş olmasının projeyi doğrudan etkilediğini söyledi.

Uzmanlara göre bu süreç çözüme kavuşmazsa Türkiye’nin MMU KAAN için beklediği motorların zamanında teslim edilmesi zor görünüyor. Bu da uçağın üretim takviminde aksamalara yol açabilir. CAATSA sorunu çözülmeden ilerleme kaydetmek projenin en kritik bileşeni olan motor tedarikini riske atıyor.

Türkiye bu tablo karşısında kendi imkânlarıyla motor geliştirme çabalarını hızlandırmış durumda. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) başta olmak üzere birçok kuruluş MMU KAAN’a entegre edilebilecek yerli motor projeleri üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Amaç dışa bağımlılığı en aza indirerek uçağın milli kimliğini güçlendirmek.

Yerli motor programlarının tamamlanması zaman alsa da uzun vadede Türkiye’nin savaş uçağı projelerinde kritik bağımsızlığı sağlaması bekleniyor. Yetkililer bu süreçte hem mevcut yabancı çözümleri takip ettiklerini hem de yerli üretimi hızlandırmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade ediyor.

