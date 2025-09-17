ANKA-3 ve Kızılelma’ya Güç Verecek Yerli TF-6000 Motoru Halkın Önünde Çalıştırıldı!

Türkiye’nin yerli ve milli savunma projeleri arasında önemli bir adım daha atıldı. Uzun süredir geliştirilen milli turbofan motor TF-6000, ilk kez halkın önünde çalıştırılarak tanıtıldı. ANKA-3 ve KIZILELMA'ya güç verecek olan TF-6000 Türkiye adına büyük bir öneme sahip. İşte konuyla ilgili detaylar...

TF-6000 Türk Halkının Huzurunda Çalıştırıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli turbofan motoru TF-6000 savunma sanayi alanındaki insansız hava araçları projeleri için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ANKA-3 ve KIZILELMA'ya güç verecek olan ünite sayesinde dışa bağımlılık tamamen son bulacak. Ayrıca MMU KAAN'ın yerli motoru için de teknik altyapı ve tecrübe içeriyor.

🔴 ANKA-3 ve Kızılelma’ya güç verecek TUSAŞ üretimi milli motor TF-6000 ilk kez halka açık şekilde çalıştırıldı.



pic.twitter.com/4DRFteWQwU — Conflict (@ConflictTR) September 17, 2025

TF-6000, yaklaşık 6 bin libre itki üretebilen bir turbofan motoru olarak öne çıkıyor. Modüler tasarımı sayesinde yalnızca insansız hava araçlarında değil, farklı sınıf uçaklarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. İlk kez halka açık şekilde çalıştırılması Türkiye’nin havacılıkta geldiği noktayı gözler önüne serdi. Motorun sergilenişi sırasında elde edilen veriler projeye duyulan güveni artırdı.

Sıvı soğutma teknolojisi ve yüksek voltajlı bataryalara uyumlu güç aktarımı sayesinde sistem, performans ve dayanıklılık açısından oldukça dikkat çekici sonuçlar verdi. Ayrıca mimari yapısının ileride daha güçlü motorların geliştirilmesine de temel oluşturması bekleniyor.

TF-6000’in en büyük fark yarattığı nokta ise Türkiye’nin geleceğin hava araçları için kendi motorunu üretebilmesi. Zira bu motor, özellikle ANKA-3 ve Kızılelma gibi insansız savaş uçaklarının kalbinde yer alacak. Böylece hem operasyonel bağımsızlık sağlanacak hem de dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...