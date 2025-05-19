Savaş Oyunlarındaki Gibi! MMU KAAN Pilotları Uçağı Görmeyecek!

Savaş pilotlarının görev sahasındaki başarıları, yalnızca uçakların teknik kabiliyetlerine değil, aynı zamanda pilotun çevresel farkındalığını artıran yardımcı sistemlere de bağlıdır. Beşinci nesil savaş uçaklarında, bu sistemlerin temel bileşenlerinden biri kaska entegre edilen gösterge teknolojileridir. Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için geliştirilen TULGAR kask sistemi, bu alanda yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. MMU KAAN pilotları için kelimenin tam anlamıyla bir oyun senaryosu yaşatacak. İşte TULGAR teknik özellikleri ve detayları...

TULGAR Sistemiyle KAAN Pilotlarına Entegre Görüş Desteği

ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR, KAAN savaş uçağı için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir kaska monteli gösterge sistemi olarak tanıtıldı. Sistem, klasik kask yapısının ötesine geçerek pilotun bakış yönüne göre bilgi aktarımı sağlayan dijital bir arayüz sunuyor. Ön vizöre yansıtılan semboller ve renk kodlu grafik bilgiler sayesinde pilot, kokpit göstergelerine bakma ihtiyacı duymadan kritik verileri doğrudan görüş hattında takip edebiliyor.

Bu yapı, yoğun manevra altında dahi pilotun bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. TULGAR’ın dikkat çeken özelliklerinden biri, iki optik kanallı binoküler yapı ve dijital gece görüş teknolojilerinin aynı anda entegre edilmiş olması. Bu teknoloji, düşük ışıklı ortamlarda dahi yüksek çözünürlüklü görüntü alınmasına imkân tanıyor. Ayrıca sistemde yer alan hibrit kafa takip teknolojisi, hem optik hem ataletsel verileri birleştirerek pilotun baş hareketlerini anlık olarak analiz ediyor.

Bu sayede pilotun nereye baktığına bağlı olarak ekran üzerindeki bilgiler otomatik olarak uyarlanıyor. Sistemin semboloji tarafında da önemli bir yenilik göze çarpıyor. KAAN görev profiline uygun olarak geliştirilen renkli grafik arabirim, dost, düşman ve tarafsız unsurları ayrı ayrı gösterecek şekilde kurgulanmış. Bu yapı, yalnızca görüntü netliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda pilotun anlık karar alma sürecini de hızlandırıyor. TULGAR’ın tamamen yerli yazılım altyapısı üzerinden çalışması, dışa bağımlılığı ortadan kaldırırken güvenlik açısından da önemli bir avantaj sunuyor.

Prototip üretimi tamamlanan TULGAR sisteminin, KAAN’ın ilk uçuşlarında aktif olarak kullanılması planlanıyor. Kask yapısı ergonomik olarak her pilota özel biçimlendiriliyor ve sesli iletişim sistemleriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor. Hafifliği ve modüler yapısı sayesinde uzun görevlerde bile pilotun konforunu etkilemeden görev performansını desteklemeyi amaçlıyor. TULGAR, KAAN programının teknolojik derinliğini yansıtan ve hava gücünü niteliksel olarak ileriye taşıyacak bir sistem olarak konumlanıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu yerli teknoloji, yalnızca pilotun görüş alanını değil, aynı zamanda karar alma sürecini de yeniden tanımlayan bir kabiliyet kazandırıyor.

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