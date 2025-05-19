KAAN'a Hayat Verecek: Yerli ve Milli 5. Nesil Jet Motoru Ortaya Çıktı!

Gelişmiş savaş uçakları, savunma teknolojilerinde stratejik üstünlüğün en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Beşinci nesil platformlar, yalnızca hava üstünlüğünü sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda yerli teknoloji altyapısının geldiği noktayı da temsil ediyor. Bu kapsamda yürütülen motor geliştirme çalışmaları, milli savaş uçağı projelerinin en kritik bileşenlerinden birini oluşturuyor. Türkiye, bu alandaki kabiliyetlerini derinleştirme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. TEI ve TR Motor, 5. nesil turbofan motoru Tf35000'in tasarımını paylaştı. İşte detaylar...

Milli Motor Yolculuğunda Yeni Aşama: TRMotor’un Beşinci Nesil Tasarımı

Milli muharip uçak KAAN için uzun süredir yürütülen motor geliştirme çalışmaları, artık daha görünür bir faza geçti. TEI’nin ardından TRMotor da kendi geliştirdiği beşinci nesil turbofan motor tasarımını kamuoyuna sundu. Bu adım, Türkiye’nin yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve düşük radar izi gibi kompleks mühendislik gereksinimlerini karşılayabilecek motor çözümleri geliştirme hedefinin somut bir yansıması niteliğinde.

Türkiye 5.nesil savaş uçağı Motoru geliştiriyor.



▪️TEI'den sonra TR Motor da KAAN'a güç verecek 5.nesil Turbofan motor tasarımını yayınladı.@TEI_TUSAS @TRMOTOR @T_Nblty pic.twitter.com/DdZ1JOdSGl — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) May 18, 2025

TRMotor’un yayımladığı tasarım, uçağın ihtiyacı olan süpersonik uçuş kabiliyeti, düşük iz profili ve görev esnekliği gibi pek çok parametreye cevap vermeyi amaçlıyor. Tasarımda öne çıkan çift akışlı yapı, yüksek bypass oranı ve optimize edilmiş türbin geometrisi, motorun hem performans hem de yakıt verimliliği açısından üst seviyede konumlandırıldığını gösteriyor. Aynı zamanda ısıya dayanıklı malzeme teknolojileri ve dijital motor kontrol sistemleriyle desteklenen yapı, modern savaş uçaklarında aranan ileri nesil motor özelliklerini barındırıyor.

TRMotor’un bu projede kullandığı teknik altyapı, uluslararası rakiplerle yarışabilecek düzeyde bir bilgi birikiminin inşa edildiğini de gösteriyor. Bu motor tasarımı, sadece KAAN için değil, aynı zamanda gelecekte geliştirilecek insansız sistemler, taktik jetler ve süpersonik platformlar için de referans teşkil edebilecek bir mühendislik zemini oluşturuyor. Türkiye'nin motor üretimindeki bu çeşitlilik, ilerleyen süreçte alternatifli konfigürasyonlar ve farklı performans sınıflarına hitap eden seçeneklerin önünü açacak. Ayrıca bu teknolojilerin yerlileştirilmesi, dışa bağımlılığı azaltmanın ötesinde, özgün tasarım kültürünün kalıcılaşmasına da katkı sağlıyor. ,

Milli savaş uçağına yerli motor entegrasyonu, Türkiye'nin uzun vadeli savunma vizyonunun merkezinde yer alıyor. TEI ve TRMotor gibi kurumların eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar, sadece bir motor üretmenin ötesinde, kalıcı bir mühendislik ekosisteminin oluşmasını sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu motorun yer testleri ve uçuş entegresiyle birlikte Türkiye, kendi gövde ve motorunu birlikte geliştiren sayılı ülkeler arasında yer alacak.

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