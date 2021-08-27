MNG Kargo Hacklendi: Kargo Alıcılarının Bilgileri Çalındı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamaya göre MNG Kargo hacklendi. Yaşanan veri ihlali sonucunda kargo alıcılarının önemli bilgileri çalındığı açıklandı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

MNG Kargo Hacklendi Açıklaması Endişe Yarattı

İstanbul merkezli MNG Kargo isimli kargo firması veri ihlali ile karşı karşıya kaldı. KVKK, MNG Kargo alıcılarını doğrudan ilgilendiren veri ihlali olayına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre kargo alıcılarının adı ve soyadı, adresi ve telefon numarası çalındı.

Söz konusu veri ihlalinden kaç kişi etkilendiği henüz belirlenemedi. KVKK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: