MNG Kargo Hacklendi: Kargo Alıcılarının Bilgileri Çalındı!
İstanbul merkezli kargo şirketi MNG Kargo hacklendi. Peki, veri ihlali sonucunda hangi bilgiler çalındı, ihlalden kaç kişi etkilendi? İşte bütün ayrıntılar!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamaya göre MNG Kargo hacklendi. Yaşanan veri ihlali sonucunda kargo alıcılarının önemli bilgileri çalındığı açıklandı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
MNG Kargo Hacklendi Açıklaması Endişe Yarattı
İstanbul merkezli MNG Kargo isimli kargo firması veri ihlali ile karşı karşıya kaldı. KVKK, MNG Kargo alıcılarını doğrudan ilgilendiren veri ihlali olayına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre kargo alıcılarının adı ve soyadı, adresi ve telefon numarası çalındı.
38 Milyonluk Dev Veri Sızıntısı: Milyonlarca Veri İfşa Oldu
38 milyonluk dev bir veri sızıntısı gerçekleşti. COVID-19 temaslı izleme platformlarından elde edilen veriler, aşı kayıtları, iş başvuruları da dâhil milyonlarca veri ifşa oldu.
Söz konusu veri ihlalinden kaç kişi etkilendiği henüz belirlenemedi. KVKK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü,
İhlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği,
15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği,
İhlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği,
İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve [email protected] e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 2021/875 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
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