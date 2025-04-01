MNG Kargo APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 573
- DOSYA BOYUTU 125 MB
- Üretici MNG KARGO YURTICI VE YURTDISI TASIMACILIK A.S.
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MNG Kargo APK uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyerek kargo takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
MNG Kargo APK uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyerek kargo takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Türkiye’nin en iyi kargo firmalarından biri olan MNG Kargo, sunmuş olduğu mobil uygulama ile müşterilerine bulundukları her yerden hizmet veriyor.
Kurye Çağır, Kargo Takibi, En Yakın Şube, Gönderi Fiyatı Hesaplama gibi bölümlere ulaşabileceğiniz uygulamada işinize yarayabilecek fırsatları içeren Kampanyalar bölümünü de inceleyebilirsiniz.
MNG Kargo APK İndir
Kargolarınızın nerede olduğunu merak ediyorsanız, MNG Kargo APK sayesinde rahatlıkla takip edebilirsiniz. Tüm işlemleri, hareketleri ve kargo hakkındaki bilgileri alabilirsiniz. Ayrıca, tahmini varış süresini de görüntüleyebilirsiniz.
800’den fazla şubesi bulunan MNG Kargo’nun mobil uygulaması ile hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerinizi kolaylıkla takip edebilir, firmanın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
MNG Kargo Uygulaması özellikleri
- Yurtiçi ve yurtdışı gönderi takibi,
- Kurye çağırma,
- Fiyat hesaplama,
- En yakın şube ve iletişim bilgileri,
- Teslimat süresi hesaplama,
- Kampanyalar sayfası.
MNG Kargo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 390
- Üretici MNG KARGO YURTICI VE YURTDISI TASIMACILIK A.S.
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MNG Kargo iOS uygulaması ile kargolarınızı rahatlıkla takip edebilirsiniz.
Filosunda kendine ait uçakların yer aldığı tek kargo firması olma özelliğini taşıyan MNG Kargo’nun iOS uygulamasıdır. iOS'a özel olarak tasarlanmış arayüze sahip bu kargo uygulaması ile kargolarınızı tabletinizden takip edebilirsiniz.
Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna, dünyada 200’ü aşkın ülkede hizmet ulaştıran Türkiye’nin en iyi kargo şirketleri arasında yer alan MNG Kargo iPad uygulamasını kullanarak gönderilerinizi takip etmenin yanı sıra yakınınızdaki MNG Kargo Şube’lerininin yerini öğrenebilir, kargounuz için hesaplama yapabilir, kurye çağırabilir, yurtdışı gönderileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
MNG Kargo İndir
Kargo hakkında ihtiyacınız olacak tüm bilgilere iPhone'nunuzun geniş ve yüksek çözünürlüklü ekranından ulaşmanın rahatlığını yaşatan MNG Kargo uygulaması, tamamen ücretsizdir.
Tüm bilgilere erişebilir, kargo takibi yapabilir, teslimat noktalarını görüntüleyebilir ve tahmini varış sürecini öğrenebilirsiniz. Siz de MNG Kargo indirin ve iOS cihazlarınzdan kargolarınızın takibini rahatlıkla yapın!