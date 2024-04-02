Mobil Arama ve SMS Ücretlerine Zam Geldi: İşte Güncel Fiyat Listesi!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil aramalar ve kısa mesaj gönderim ücretlerine zam yaptı. Güncel fiyatlar ne durumda? İşte detaylar!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim hizmetlerinde önemli bir değişikliği duyurdu. Nisan 2024 itibarıyla mobil arama ve kısa mesaj gönderme ücretlerinde ciddi bir artış gerçekleşiyor. Bu karar, kullanıcıları doğrudan etkileyecek.
En son güncellemeyle birlikte, mobil iletişim ücretleri yıllık bazda %65 oranında yükseltildi. Bu zam, özellikle tarifesiz kullanıcılar için büyük etki yaratacak çünkü yeni tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaklar. Faturalı veya faturasız tarifesi olanlar bu zamdan etkilenmeyecek.
Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?
Ekim 2023'te belirlenen fiyatlara kıyasla %28'in üzerine çıkan yeni ücretler, BTDünyası raporuna göre, kullanıcılar için ekonomik bir zorluk oluşturacak. Özellikle bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için iletişim giderlerini artıran bu zam, dikkat çekici bir faktör olarak öne çıkıyor.
Güncel fiyatlar şu şekilde olacak:
- Yurt içi mobil şebeke aramaları: 3,12 TL/dakika
- Yurt dışı aramalar: 31,35 TL/dakika
- Hat devir ücreti: 59,83 TL
- Numara değişikliği ve SIM kart değişim ücretleri: 136,52 TL
- Yurt içi kısa mesaj ücreti: 2,23 TL/ SMS
- Yurt dışı kısa mesaj ücreti: 5,51 TL/ SMS
- Bilinmeyen numaralar servisi: 8,84 TL/ dakika
Hangi Operatör Daha Çok Kullanılıyor? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, düzenli olarak GSM operatörleriyle ilgili araştırma yapıyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında hangilerinin abone sayıları fazla, en hızlı çeken operatör hangisi gibi pek çok soruya yanıt vermeye çalışıyor.
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