Mobil Arama ve SMS Ücretlerine Zam Geldi: İşte Güncel Fiyat Listesi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim hizmetlerinde önemli bir değişikliği duyurdu. Nisan 2024 itibarıyla mobil arama ve kısa mesaj gönderme ücretlerinde ciddi bir artış gerçekleşiyor. Bu karar, kullanıcıları doğrudan etkileyecek.

En son güncellemeyle birlikte, mobil iletişim ücretleri yıllık bazda %65 oranında yükseltildi. Bu zam, özellikle tarifesiz kullanıcılar için büyük etki yaratacak çünkü yeni tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaklar. Faturalı veya faturasız tarifesi olanlar bu zamdan etkilenmeyecek.

Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?

Ekim 2023'te belirlenen fiyatlara kıyasla %28'in üzerine çıkan yeni ücretler, BTDünyası raporuna göre, kullanıcılar için ekonomik bir zorluk oluşturacak. Özellikle bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için iletişim giderlerini artıran bu zam, dikkat çekici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Güncel fiyatlar şu şekilde olacak: