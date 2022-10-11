BTK Mobil Haberleşmeye Yüzde 77'ye Varan Zam Önerdi

Ülkemizde enflasyon sebebiyle her geçen gün firmaların hizmetlerine veya ürünlerine zam yaptıklarına şahit oluyoruz. Bunun son örneklerinden biri de mobil iletişimde yaşandı. Bugün Kemalettin Bulamacı tarafından paylaşılan bir habere göre devlet, operatörlere %77'ye varan zam oranı önerdi. Operatörler ise bu noktada %31 değerinde zam yapma kararı aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 1 Ekim 2022'de yürürlülüğe giren Mobil Azami Ücret tarifesine göre tarifeflerde yıllık %77 zam yapılması gerektiği öngörüldü. Fakat bu öneriye uymayı tercih etmeyen operatörler, %30 zam yaparak kullanıcıları sevindirdi.

Mobil Tarife Ücretleri Zamlanacak Mı?

BTK'nın yakın zamanda yayınlaması beklenen yeni ücret tarifesine göre mobil tarafta büyük zamlar kapıda olabilir. Şimdilik firmalardan tarifeler hakkında yeni bir güncelleme gelmese de kullanıcıları mutlu edecek bazı veriler bulunuyor. Buna göre önerilen %77'lik zam artışına rağmen operatörler hala Nisan 2022'den beri uygulanan %26'lık tarife artışına göre hareket ediyor.

Her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde güncellenen mobil haberleşme azami ücret tarifesi, yıllık olarak operatörlerin müşterilerine yansıtması gereken zam oranlarını yansıtıyor. Şu an Vodafone, Turkcell ve Turk Telekom gibi operatörlerin minimum tarife fiyatları 50 ile 63 lira arasında değişiyor.