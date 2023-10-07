Mobil Platformlara Yeni Bir Hitman Oyunu Daha Geliyor!

Hitman oyunları sadece PC ve konsollarda değil, mobil cihazlarda da oldukça önemli başarılara imza attı. IO Interactive tarafından yaratılan gizlilik oyunu serisi, çeşitli hedeflere suikast düzenlemek için dünyanın dört bir yanındaki sözleşmeleri üstlenen Ajan 47 adlı klonlanmış bir profesyonel katile odaklanıyor.

Square Enix seriyi Warner Bros Interactive Entertainment'a sattıktan sonra World of Assassination üçlemesinin bir parçası olan Hitman 2 ve Hitman 3 olmak üzere iki Hitman oyunu daha piyasaya sürüldü. Bu üç oyun hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından olumlu eleştiriler aldı ve IO Interactive evreni daha büyük kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Popüler serileri mobile taşıyan tanınmış bir geliştirici olan Feral Interactive'in yardımıyla IO Interactive, bu sonbaharda iOS ve Android'e bir Hitman oyunu daha getiriyor.

Hitman: Blood Money - Reprisal Mobil Platformlara Geliyor

Oyunun adı Hitman: Blood Money - Reprisal ve mobil sürümlerde yer alacak Instinct Modu, ayrıntılı bir mini harita ve serinin en son oyunlarından esinlenen bir dizi oynanış iyileştirmesi gibi bir dizi yeni özellik vaat ediyor.

Hitman: Blood Money - Reprisal, en iyi sonuçları elde etmek için birden fazla kez oynanabilecek 12 sandbox görev içeriyor. Oyun oyuncuları Paris ve New Orleans gibi ikonik mekânlara götürecek.

Daha önce de belirtildiği üzere oyun bu sonbaharda iOS ve Android'de henüz açıklanmayan bir fiyatla satışa sunulacak.

Peki siz mobil platformlarda daha önce çıkan Hitman oyunlarını deneyimlemiş miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.