Modern Warfare 2 Oynayanlar Şikayetçi: Tamamen Kaldırılmasını İstiyorlar!

Warzone oyuncuları, geliştiricilere Modern Warfare 2'deki silahları battle royale ganimet havuzundan çıkarmaları için çağrıda bulunuyor ve bu silahların değişiklik yapılmadan "anlamsız" olduğunu iddia ediyor.

Denge Sorunlarına Karşı Çağrı!

Son birkaç yılda Warzone silahlar, ekipman parçaları, avantajlar ve birçok diğer özellik farklı oyunların birleşimi haline geldi. Modern Warfare 3 Modern Warfare 2'nin bazı öğelerini içerse de, önceki oyundaki silahlar hala ganimet havuzunda ve bazıları Modern Warfare 3'e kıyasla denge sorunlarına neden oluyor.

Oyuncular sağlık değişiklikleri nedeniyle yeni Warzone güncellemesinde Modern Warfare 2 silahlarının eskisi kadar etkili olmadığından şikayetçi. Bu nedenle bazı oyuncular MW2 silahlarının tamamen kaldırılmasını istiyor.

Bazı oyuncular, MW2 silahlarının Warzone'da hala bulunmasının anlamsız olduğunu ve en azından geliştiricilerin bu silahlarla ne yapacaklarına karar verene kadar kaldırılması gerektiğini belirtiyorlar. Bir oyuncu "Neden hala ganimet havuzundalar? MW3 silahlarıyla kıyaslandığında kalitesiz kalıyorlar" diyor.

Bazı oyuncular ise M4, Tempus Razorback ve Lachmann Shroud gibi belirli silahları hala kullanmaya devam ettiklerini belirterek bu çağrılara karşı çıkıyor. Bu oyuncular özellikle dış görünümleri için bu silahlara yatırım yaptıkları için şikayet ettiklerini ifade ediyorlar.

Çeşitlilik nedeniyle MW2 silahlarının tamamen kaldırılmasının olası olmadığı görünse de oyuncuların denge sorunlarına dikkat çekmesi geliştiricilere bazı değişiklikler yapma konusunda baskı yapabilir. Warzone topluluğu gelecek güncellemelerde bu konuda daha fazla iyileştirme bekliyor gibi görünüyor.