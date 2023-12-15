Xbox Üyelerine Özel: Modern Warfare 3 ve EA Sports FC 24 Ücretsiz Olacak!

EA Sports FC 24 ve Modern Warfare 3 oyunları bu hafta sonu boyunca Xbox Game Pass üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox Game Pass Üyeleri İçin Hafta Sonu Sürprizi

EA Sports FC 24, 18 Aralık saat 11:00'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak. Aynı şekilde, Modern Warfare 3 de 18 Aralık saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Ücretsiz deneme süresi PlayStation platformunda da geçerli olacak ve Modern Warfare 3'ün çok oyunculu deneme sürümü de 18 Aralık saat 21:00'a kadar açık olacak.

Önemli bir nokta bu ücretsiz deneme sürelerine erişim için Xbox Game Pass üyeliğine gerek olmasıdır; Microsoft bu oyunları tüm Xbox sahiplerine ücretsiz olarak sunacak.

Xbox Game Pass aboneleri bu hafta sonu boyunca LEGO 2K Drive ve Aliens: Fireteam Elite gibi oyunları ücretsiz olarak deneme şansına sahip olacak. Bu Xbox'un uzun süredir devam eden Ücretsiz Oyun Günleri promosyonunun bir parçasıdır ve her hafta sonu aboneler seçilen oyunları ek bir ücret ödemeden oynayabilecekler.

Modern Warfare 3'ün ücretsiz deneme sürümü beş yeniden düzenlenmiş harita ve yeni bir harita olan Meat'e erişim sağlayacak. Kaliforniya'nın Oakland Limanı'ndaki bir mezbahada geçen bir hikayeyi ve üç Kara Savaşı haritasını içerecek. Oyunun çok oyunculu modları arasında Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War ve War gibi modlar bulunmaktadır, ayrıca Modern Warfare Zombi modu da oyunculara sunulacak.

Ayrıca Microsoft geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass akışına reklam karşılığında erişim sunma olasılığını incelediğini belirtti.