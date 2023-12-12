Reklam İzleyerek Ücretsiz Xbox Game Pass Erişimi Geliyor!

Microsoft Gaming CFO'su Tim Stuart kısa bir süre önce Wells Fargo zirvesinde Xbox'ın Xbox Game Pass'i PlayStation ve Nintendo Switch gibi rakip platformlara getirmeye çalıştığını öne sürerek büyük bir tartışmaya neden olmuştu.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer daha sonra bu planları yalanladı ve bu planların gerçek bir hedeften uzak olduğunu söyledi.

Şimdi de sevilen Game Pass hizmeti başka bir söylentiyle karşı karşıya. İddialara göre oyunseverler, Microsoft'un reklamlarını görüntüleme karşılığında ücretsiz olarak Xbox Game Pass'e erişim sağlayabilecek.

Yeni Hizmet Yalnızca Belirli Bölgelerde Kullanılabilecek

Afrika, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde, belki de konsol öncelikli olmayan yerlerde, "Hey, 30 saniye reklam izleyip ardından iki saatlik Game Pass erişimi almak ister misiniz?" şeklinde promosyonlar yapılacağı ve bu promosyon kabul edilirse kullanıcıya 30 saniyelik reklam izleterek 2 saatlik Game Pass erişimi sağlanacağı söyleniyor.

Microsoft daha önce Xbox Insider Programında ve diğer yollarla Xbox kullanıcılarına reklam görüntüleme karşılığında Xbox Game Pass süresi sunma olasılığı hakkında anket yapmıştı. Kısa bir süre önce de güvenlik araştırmacısı Title_OS, Xbox OS'den bazı kod parçacıkları paylaşarak Xbox Game Pass'e 15 dakikalık bloklar halinde "Kazanılan Zaman" temelinde erişim sağlayan sistemler gelebileceğini belirtmişti.

Görünüşe göre Microsoft, Game Pass abonelik hizmetine erişimi genişletmeyi araştırıyor ancak şu ana kadar bunun ne şekilde olacağı net değil. Tim Stuart'ın belirttiği üzere bu, yalnızca bulut oyunları için olabilir ve yalnızca belirli pazarlar için uygulanabilir.

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