Modern Warfare 3 Dibe Batıyor: Serinin En Düşük Puan Alan Oyunu!

Activision tarafından dağıtılan birinci şahıs nişancı oyunu Modern Warfare 3, oyun basınında hiç de iyi anılmıyor. Aldığı puanlara bakıldığında Call of Duty serisinin en başarısız oyunu olduğu görülüyor.

İnceleme Puanları Çakıldı!

Modern Warfare 3, Call of Duty serisinin sekizinci ve en güncel oyunu. Daha yeni çıkış yapmış olmasına rağmen oyunu oynayan kişilerden gelen tepkiler pek de iyi değil. İnceleme puanları çok düşük.

Öyle ki Modern Warfare 3, şu ana kadar en düşük puanı alan 2021 yapımı Call of Duty: Vanguard'ın bile 20 puan altında kaldı. Bu da oyunun hayal kırıklığı yarattığına ve beklentileri karşılamadığına işaret ediyor.

Oyunun Metacritic puan ortalamasına baktığımızda 50 puanda olduğunu görüyoruz. Oyunun puan ortalaması geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2'ye göre 22 puanlık bir düşüşte. Kullanıcı puanları da en az bunlar kadar kötü.

Modern Warfare 3'ün ilk olarak 2003 yılında hayatımıza giren serinin en kötü ve beğenilmeyen oyunu olması, geliştiricileri için de önemli bir mesaj içeriyor. Bakalım gelecek günlerde bununla ilgili bir çalışma olacak mı?

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