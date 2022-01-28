Moderna, Omicron Varyantı İçin İnsan Deneylerine Başladı!

Uzun bir süredir koronavirüsten daha tehlikeli olarak tüm dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı, var olan aşıların etkinliğinde düşüşe neden oluyor. Bilim insanlarının endişeleri sonrasında ilaç şirketleri Omicron varyantı için harekete geçti. ABD’li ilaç şirketi Moderna, Omicron varyantını hedef alan aşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve klinik deneylere geçiş yaptıklarını açıkladı.

Moderna aşısının insan deneylerinde, 18 yaşını geçmiş 600 yetişkinin iki grubun katılım sağlayacağı söylendi. İlk gruptaki katılımcılar, daha önce Moderna'nın orijinal aşısının iki dozunu yaptırmış kişilerden oluşurken, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden meydana gelecek. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı yapılacak.

Üçüncü Dozun Omicron'a Karşı Etkinlik Verilerini Yayınladı

Moderna şirketi, ayrıca 50 mikrogramlık halinde şu anda güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz orijinal aşının Omicron’a karşı nasıl etki gösterdiğine dair verilerini de paylaştı. Üçüncü doz aşıdan 6 ay sonra, Omicron enfeksiyonunu bloke eden antikorların azaldığı gözlemlendi. Ortaya çıkan veriler, güçlendiricinin etkisinin zamanla düşmesine rağmen varyanta karşı koruma sağladığını gösterdi.

Antikorlarda 6,3 Kat Düşüş

Öte yandan, Moderna'nın mevcut üçüncü dozu tarafından tetiklenen nötralize edici antikorların, aynı zaman diliminde virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonuna göre 6,3 kat daha hızlı azaldığı gözlemlendi.

Bunun yanında Moderna CEO’su Stephane Bancel, Moderna'nın orijinal üçüncü doz aşısının nötralize edici antikorların 6 ay sonra tespit edilebilir kaldığına dair güvence verildiğini vurguladı. Bancel, ‘Yine de, Omicron'un bağışıklık kaçışının gösterdiği uzun vadeli tehdit göz önüne alındığında, Omicron'a özgü güçlendirici adayımızı geliştiriyoruz.’ açıklamasında bulundu.

Bancel, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Omicron varyantına özel geliştirilen aşıyla ilgili verilerin, Mart ayında hazır hale gelebileceğini söylemişti.