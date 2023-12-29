Monopoly Filminin Hakları Lionsgate Tarafından Alındı: Film Ne Olacak?

Bugün Lionsgate, eOne'ın eski ana şirketi Hasbro'dan satın alınma işlemini tamamladığını duyurdu. Lionsgate'in eOne'ı satın almasının tamamlanmasının ardından bir masa oyunu ikonu hâline gelen Monopoly artık Lionsgate ailesinin bir parçası.

eOne, Lionsgate'in yapım finansmanı kredilerinin üstlenilmesi karşılığında 375 milyon dolara satın alındı. Lionsgate kütüphanesine 6.500 film ve dizi kazandıran bu satın alma, aynı zamanda Hasbro'nun Monopoly markasının film geliştirme haklarını da içeriyor.

Monopoly filmi bir süredir geliştirme aşamasındaydı ve ilk olarak 2015'te ortaya çıkmıştı. Zaman zaman Tim Story ve Ridley Scott gibi yönetmenlerin yanı sıra yıldız Kevin Hart da projeye dâhil edilmişti ancak şu anda projenin akıbeti bilinmiyor.

Filmin Akıbeti Satın Alım Tamamlanınca Belli Olacak

Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer, satın alımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"eOne'ın satın alınması, Lionsgate ve STARZ'ın bağımsız şirketler olarak ayrılmasına hazırlanırken stüdyo işimizi güçlendirme stratejimizi uygulamaya devam ettiğimiz yoğun bir yılı sona erdiriyor. Entegrasyon planlamamızı yürütürken, analizlerimiz eOne'ın işimize değerli ve yüksek oranda katkı sağlayacağına olan inancımızı bir kez daha teyit etti. eOne'ın yetenekli çalışan grubunu Lionsgate ailemize katmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Satın alım sonrası Monopoly filmine dair yeni detaylar öğrenmemiz muhtemel. Lionsgate çatısı altındaki diğer yapımlar arasında ABC'nin hit serisi The Rookie, Showtime'ın beğenilen Yellowjackets dizisi ve Discovery'nin popüler serisi Naked & Afraid yer alıyor.

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