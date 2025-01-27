Monster’dan Ara Tatile Özel Peşin Fiyatına 12 Taksit Fırsatı

Monster, ara tatil dönemine özel hazırladığı kampanyayla teknoloji severlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek kampanyada, peşin fiyatına 12 taksit imkanı, seçili laptoplarda kaçırılmaz fiyatlar, masaüstü bilgisayarlarda 5.000 TL indirim ve aksesuarlarda yüzde 33’e varan indirimler dikkat çekiyor.

Monster Bilgisayarlarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

Kampanya kapsamında, Monster’ın güçlü işlemci ve yüksek performanslı ekran kartlarına sahip laptopları, son 10 günün en iyi fiyatlarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Monster’ın seçili masaüstü bilgisayar modellerinde 5.000 TL indirim fırsatı, performans arayışındaki kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

Kampanyayla birlikte seçili aksesuarlarda yüzde 33’e varan indirimler de teknoloji tutkunlarını bekliyor. Mouse, klavye, gamepad, monitör ve kulaklık gibi ürünlerdeki kampanyalar, hem oyun tutkunlarına hem de profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Bildiğiniz üzere Monster, sunduğu ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle kullanıcıların cihazlarından maksimum performans almalarını sağlıyor. Söz konusu fırsat bu kampanyadaki ürünlerde de geçerli.

Kampanyanın en dikkat çeken avantajlarından biri de peşin fiyatına 12 taksit imkanı. Akbank ve Kuveyt Türk kredi kartlarına özel bu fırsat, yüksek performanslı Monster ürünlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Ara tatilde hem eğlenmek hem de verimli vakit geçirmek isteyenler için Monster’ın bu kampanyası kaçırılmaz bir fırsat! Kampanya 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Detaylar ve ürünler için Monster resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.