Geliştiricisi Bile Şaşırdı! Bu Oyun Satış Rekoru Kırdı

Capcom’un Şubat 2025’te piyasaya sürdüğü Monster Hunter Wilds, oyun dünyasında adeta fırtına gibi esti. Çıkışıyla birlikte büyük ilgi gören yapım hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin beğenisini toplarken, Capcom’un yüzünü güldüren tarihi bir başarıya imza attı.

Monster Hunter Wilds, ilk ayında kırdığı satış rekoruyla şirketin bugüne kadarki en hızlı çıkış yapan oyunu oldu ve pazara güçlü bir giriş yaptı.

Monster Hunter Wilds, 10 Milyon Satış Barajını Aştı

Capcom’un yaptığı resmi açıklamaya göre Monster Hunter Wilds, dünya genelinde 10 milyon satış barajını aştı. Bu başarı şirket tarihinde bir ilk. Öyle ki firma, ilk kez bir oyunu ilk ayında bu kadar yüksek satış rakamına ulaştırmayı başardı.

Monster Hunter Wilds'ın bu başarıyı elde etmesi pek de şaşırtıcı değil. Zira Monster Hunter World ve Monster Hunter Rise, sırasıyla 21,30 milyon ve 16,70 milyon adet satışa ulaşmıştı. Görünen o ki Monster Hunter Wilds, bu iki oyunu da geride bırakacak.

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