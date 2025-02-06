Oyunculara Müjde: Monster Hunter Wilds Sistem Gereksinimleri Düşürüldü

Çok yakında satışa sunulacak Monster Hunter Wilds için geçtiğimiz haftalarda sistem gereksinimleri açıklanmıştı ancak çok güçlü donanıma ihtiyaç duyduğundan dolayı eleştirilere maruz kalmıştı. Oyuncuların geri bildirimine önem veren Capcom, gereksinimleri düşürme kararı aldı.

Önceki gereksinimlerde oyunun 1080p çözünürlükte 60 FPS ile çalışabilmesi için en az AMD Radeon RX 6700XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 veya NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ekran kartına ihtiyaç duyuluyordu. Ayrıca Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 3600X veya AMD Ryzen 5 5500 işlemcisi gerekiyordu.

Oyunun resmî sitesinde yer alan sistem gereksinimleri güncellendi. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan işlemci ve ekran kartında değişiklik oldu. Bunların yanı sıra kullanılabilir alan da değiştirildi. Önceki açıklanan sistemlere göre oyun 140 GB boş alan istiyordu. Şimdi ise yalnızca 75 GB kullanılabilir alanın yeterli olacağı belirtiliyor.

Ayrıca bilgisayarların oyunu kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynatıp oynatmayacağını öğrenmenizi sağlayacak benchmark aracı yayınlandı. "Monster Hunter Wilds Benchmark" isimli araca Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.

Monster Hunter Wilds Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p 60 FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit gerekiyor) / Windows 11 (64-bit gerekiyor)

Windows 10 (64-bit gerekiyor) / Windows 11 (64-bit gerekiyor) İşlemci: Intel Core i5-10400 / Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 / Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 (8 GB VRAM)

GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 (8 GB VRAM) Depolama alanı: 75 GB (SSD gerekiyor)

Monster Hunter Wilds Minimum Sistem Gereksinimleri (1080 30 FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit gerekiyor) / Windows 11 (64-bit gerekiyor)

Windows 10 (64-bit gerekiyor) / Windows 11 (64-bit gerekiyor) İşlemci: Intel Core i5-10400 / Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 / Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) / Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB）

GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) / Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB） Depolama alanı: 75 GB (SSD gerekiyor)

Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi

Monster Hunter Wilds 28 Şubat 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.