Monster'dan Oyun Severlere Müjdeli Haber: Yepyeni Bir Ekran Kartı Geliyor!

Türkiye'nin önde gelen oyuncu notebook ve aksesuar üreticisi Monster, Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) 2024 fuarında dikkat çeken bir lansmana imza attı. Marka, ilk kez tanıttığı güçlü ekran kartı modelleriyle teknoloji dünyasında büyük bir ses getirdi.

Intel iş birliğiyle geliştirilen Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB modelleri, oyunseverlere üst düzey bir performans vadediyor.

2024 Yılında Piyasaya Sürülmesi Hedefleniyor!

Bu yeni ekran kartları, Intel'in son yazılım güncellemeleri sayesinde performanslarını önemli ölçüde artırıyor. 2K çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunabilen kartlar, Intel XeSS ve XMX teknolojileriyle görüntü işleme sürelerini kısaltıyor. Monster, bu güçlü ekran kartlarını 2024 yılı içinde satışa sunmayı planlıyor.

Monster, 14. Nesil Intel Core Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemci mimarisine sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarlarını CES 2024'te tanıttı. İnce ve hafif tasarımlarıyla içerik üreticilerini hedefleyen bu bilgisayarlar, etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor.

Monster Notebook’un kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz, CES 2024 etkinliğinde şirketlerinin ilk ekran kartını tanıtmanın büyük bir coşku içinde olduğunu ifade ederek, 23 yıllık deneyim ve Ar-Ge çalışmalarının ürünlere büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yılmaz, Monster Notebook'un küresel bir teknoloji markası olma hedefine vurgu yaparak, 2024 yılında Amerika pazarına açılma planları yaptıklarını da paylaştı.