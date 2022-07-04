Monster'dan İlginç Karar: Monster Notebook'un İsmi Değişti

Monster Notebook, Türkiye’den çıkan küresel bir teknoloji markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’daki operasyonlarını Almanya’nın başkenti Berlin’de açtığı deneyim mağazası ile başlatan şirket, uluslararası pazardaki markasını Tulpar olarak değiştirdiğini açıkladı.

"Türkiye’den çıkan bir dünya markası" olma hedefiyle yurt dışına açılan Monster Notebook, 2020’nin Eylül ayında başlattığı Avrupa operasyonlarına hız verdi. Yüksek performanslı donanım konfigürasyonlarını koşulsuz kullanıcı memnuniyeti prensibiyle teknoloji tutkunlarına ulaştıran şirket, güçlü teknik servis hizmetleri ve sıra dışı satış sonrası destek uygulamaları ile yabancı rakiplerinden ayrışarak pazardaki bilinirliğini her geçen gün artırıyor. Teknoloji ve oyun ekosistemine katkı sunan projeleriyle de dikkatleri üzerine çeken şirket, Türkiye’de oyun bilgisayarı kategorisinde elde ettiği başarıları öncelikle Almanya pazarında olmak üzere Dünya geneline taşımayı hedefliyor.

Monster Notebook Artık Tulpar Olarak Adlandırılacak

Globalleşme stratejisi kapsamında yurt dışındaki markasını yenileme kararı alan şirket, yurt dışı operasyonlarında mitolojik uçan at Tulpar’dan ilhamla yaratılan Tulpar markası ile faaliyet gösterecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Monster Notebook olarak, her geçen sene daha da gelişen dijital oyun dünyasında her seviyeden oyuncunun en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için son teknoloji donanım konfigürasyonlarını geliştiriyor, kullanıcılarımıza yeni nesil bir deneyim vadediyoruz. Türkiye pazarındaki liderliğimizi yurt dışındaki operasyonlarımızda da elde etmek için yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda, bundan böyle yolumuza Tulpar markasıyla devam edeceğiz."

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