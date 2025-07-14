Netflix'in Efsane Oyunu PC ve Konsollara Geliyor! Tarih Açıklandı

Geçtiğimiz yıl akıllı telefonlar ve tabletler için sunulan bulmaca oyunu Monument Valley 3'ün bilgisayar ve konsollara da geleceği açıklandı. Oyun belirtlien tarihten itibaren PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch üzerinden de oynanabilecek.

Monument Valley 3 PC ve Konsollara da Geliyor

Büyüleyici görselliğe, huzur veren müziklere ve ektileyici mimari yapılara sahip olan oyunda Noor isimli bir genci kontrol ediyoruz. Sakin ve duygusal bir anlatım sunan yapımda yapıların perspektiflerini değiştirerek bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.

İlerledikçe oyunun zorluk seviyesi de artıyor. Monument Valley serisinin üçüncü oyununda bir ilk olarak denizde tekne kullanma imkânı da bulunuyor. Bu mekanik, bulmaca çözme deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

Monument Valley 3'ün PC, PS5 ve Xbox Series Çıkış Tarihi

10 Aralık 2024 tarihinde Netflix abonelerine özel olarak mobil cihazlar için sunulmuştu. Oyun 22 Temmuz 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için de çıkacak.

Monument Valley 3, PlayStation ve Xbox mağazalarında indirim kapsamında 699 TL yerine 629,10 TL fiyat etiketiyle ön sipariş verilebiliyor. Oyunun PC fiyatı ise henüz açıklanmadı. Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.