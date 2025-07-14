Ücretsiz Korku Oyunu Yakında Ücretli Olacak! Hemen Kütüphaneye Ekleyin

Steam'de geçtiğimiz yıl ücretsiz olarak sunulan bir oyun ile ilgili şaşırtan bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda Haus Of Irndrous çok yakında ücretli olacak. Oyunu bedava alabilmek için belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklemeniz gerekiyor.

Haus Of Irndrous Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Haus Of Irndrous 2024 yılının ağustos ayında oynaması ücretsiz olarak sunuldu ancak 19 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ücretli hâle gelecek. Oyunun fiyatı 1,99 dolar (80 TL) olacak.

Haus Of Irndrous'u herhangi bir ücret ödemeden almak istiyorsanız yalnızca ilk olarak Steam'i açıp hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda oyunun sayfasını ziyaret edin ve kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirin. Bunun için 23 Haziran 2025 tarihine kadar zamanınız olduğunu belirtelim.

Söz konusu oyunu kütüphaneye ekledikten sonra bu değişiklikten etkilenmeyeceksiniz. Yxtopia Studios tarafından geliştirilen yapımın düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer aldığını da belirtelim. Dolayısıyla eski bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde çalışacaktır. Oyun ayrıca sadece 3 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Haus Of Irndrous Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 128 MB VRAM

128 MB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Haus Of Irndrous Nasıl Bir Oyun?

Haus Of Irndrous, psikolojik korku türünde bir oyundur. Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan yapım, babasının kaybolmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Ryle'nin hikâyesini konu alıyor.

Gizemli bir malikanede geçen oyunda çeşitli bulmacalar da yer alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmak için bulmacaları çözmemiz gerekiyor. İlerledikçe oyun daha zor hâle geliyor.