Moon Knight Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı? Açıklama Geldi

Moon Knight dizisinin ilk sezonu 30 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 4 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi. Toplamda 6 bölümden oluşan ilk sezonu beğenen izleyiciler yeni sezonu merakla beklemeye başlamıştı. Peki, Moon Knight'ın 2. sezonu çıkacak mı?

Moon Knight'ın 2. sezonu Yayınlanacak mı Sorusu Yanıtlandı

ComicBook, Marvel Television'ın başındaki isim Brad Winderbaum ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda Moon Knight'a dair önemli bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre dizinin ikinci sezonu çıkmayacak.

İzleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan dizinin sona ermesi şaşırttı ancak yeni sezonun yayınlanmayacak olması tamamen Marvel'ın yeni yayın stratejisinden kaynaklanıyor. Bu, sevilen süper kahramanı ekranlarda göremeyeceğiz anlamına gelmiyor.

Winderbaum, Oscar Isaac'in Marc Spector rolüyle geri döneceğine yönelik planların olduğunu söyledi. Karakterin hangi projeyle Marvel Sinematik Evreni'ne geri döneceği ise henüz bilinmiyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Moon Knight, yeni Avengers filminde yer alacak. Sevilen karakterin Midnight Sons filminde de bulunacağına yönelik söylentiler mevcut.

Oyuncu kadrosunda Ethan Hawke, May Calamawy, Michael Benjamin Hernandez, F. Murray Abraham ve daha pek çok ismin yer aldığı dizinin ilk sezonunu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.