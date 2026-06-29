50 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Kayıpsız Ses Sunuyor

Ses kalitesine odaklanan kulaklıklarla ön plana çıkan Moondrop, yeni kulaklık modeli olan Edge 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü ses kodeklerini destekleyen bu cihaz, genel kullanıcı kitlesi için ideal pil ömrü, sağlam malzeme tercihi ve dahasıyla dikkatleri doğrudan kendi üzerinde topluyor.

Moondrop Edge 2'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücü

40 mm dinamik sürücü Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 1 kHz altındaki ortam gürültüsünün yüzde 95,5'ini engelliyor

1 kHz altındaki ortam gürültüsünün yüzde 95,5'ini engelliyor Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Ses Kodekleri: LHDC V5 ve LDAC desteği

LHDC V5 ve LDAC desteği Pil Ömrü: Bluetooth ile 50 saate kadar kullanım süresi

Bluetooth ile 50 saate kadar kullanım süresi Kablolu Bağlantı: USB kablolu bağlantıda sıfır gecikme

USB kablolu bağlantıda sıfır gecikme Yazılım Desteği: Profesyonel düzeyde ekolayzer ayarlama imkânı sunan Moondrop uygulaması

Profesyonel düzeyde ekolayzer ayarlama imkânı sunan Moondrop uygulaması Tasarım ve Malzeme: Paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı menteşe, kulağın şeklini alan ve terletmeyen değiştirilebilir yumuşak süngerler

Paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı menteşe, kulağın şeklini alan ve terletmeyen değiştirilebilir yumuşak süngerler Otomatik Takma ve Çıkarma Algılama: Kulaklık çıkarıldığında otomatik müzik durdurma, takıldığında ise devam ettirme

Moondrop Edge 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Moondrop Edge 2, 50 saate kadar pil ömrü sunuyor. Uzun yolculuklar yapanlar için ideal bir süre olduğunu söyleyebilir. Öte yandan kulaklığı sık sık şarj etmek zorunda olmayı sevmeyenler için de yeterli olacaktır. Günde ortalama 4-5 saat kullanılsa bile tek şarjla bir haftadan uzun kullanım süresi sağlayacaktır.

Moondrop Edge 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Kulaklık, 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Ahşap odaklı diyafram ve esnek yapısıyla sesin kulağa doğal ve dengeli bir şekilde gelmesine olanak tanıyor. En güçlü yapay mıknatıs türlerinden biri olan neodimyum mıknatıslar ve bakır kaplı alüminyum ses bobini ile sürücünün daha hassas şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Sesler birbirine karışmayacak, enstrüman farkını hissedeceksinizdir.

Cihaz, LHDC V5 ve LDAC gibi yüksek çözünürlüklü ses kodeklerini destekliyor. Kablolu bağlantı kullanıldığında ise gecikme süresi neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Kulaklığı genel olarak oyun oynamak ya da film izlemek için kullanacak olanlar için ciddi bir avantaj yaratacağı söylenebilir.

Bu arada en iyi yanlarından biri, mobil uygulama (Moondrop) üzerinden ekolayzer ayarlaması yapmanıza izin vermesi. Dileyen kullanıcılar, topluluk tarafından hazırlanan hazır ses profillerini de indirebilecek. Böylece her müzik türü için tek dokunuşla farklı ayarlamalar yapabileceksiniz. Sıfır zahmetle yüksek ses kalitesine sahip olunabilecek.

Moondrop Edge 2, Gürültüyü Engellemekte Ne Kadar İyi?

Kulaklığın aktif gürültü engelleme performansının bir öncekine göre yüzde 24,4 oranında arttığı belirtildi. Hatta 1 kHz altındaki ortam gürültüsünün yüzde 95,5'ini engellediği ifade edildi. Düşük frekanslı (klima uğultusu, yoldan gelen gürültüler ve benzerleri) gürültüler için ideal performans sağlayacaktır.

Moondrop Edge 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Moondrop Edge 2 için 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 3 bin 425 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda nihai fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle 7 bin TL olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, farklı bir fiyat etiketiyle satılmasının ihtimaller dahilinde olduğunu not düşelim.

Moondrop Edge 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Moondrop'un şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak bir önceki model Moondrop Edge ve Moondrop Joker gibi modelleri verebiliriz. Hâlihazırda ilk modelin de satışta olması, Edge 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Tabii, henüz resmî açıklama olmadığı için bunun kesin olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Moondrop Edge 2, genel olarak beklentileri karşılayacağını düşündüğüm bir model. Uzun pil ömrü, uzun yolculuklar için yeterli seviyede. Film ve dizi izleyen ya da oyun oynayanlar da kablolu bağlantı ile sıfır gecikme imkânından yararlanabiliyor. Ayrıca dışarıda çok vakit geçirenler için düşük frekanslı gürültüleri engelleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyede tutuyor. Fiyatı da erişilebilir seviyede. Kulaklığın artılarını dikkate alan herkes değerlendirme aşamasında mutlaka Edge 2'yi de göz önüne alacaktır.