185Hz OLED Ekranlı Oyun Canavarı Tablet Yolda! 8300 mAh Bataryası Var

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. RedMagic Astra 2 isimli tabletin özellikleri açıklığa kavuştu. Mobil cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

RedMagic Astra 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9,06 inç

9,06 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

1.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.300 mAh

8.300 mAh Hızlı Şarj: 80W

RedMagic Astra 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic Astra 2, 9,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 185Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlayacak. Yani tablet dışarıda bile rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek.

185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Çok canlı renklere sahipOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada serinin bir önceki modeli RedMagic Astra'da 9,06 inç ekran boyutu, 1504 x 2400 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, OLED ekran, 1600 nit parlaklık mevcut.

RedMagic Astra 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türünde Genshin Impact ve Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. RedMagic Astra'da ise Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

RedMagic Astra 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

RedMagic Astra 2, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde edilecek. Tablet ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse RedMagic Astra'da 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

You may have seen the REDMAGIC Gaming Tablet 5 Pro over the past few days 👀



Soon, the world will know it as the REDMAGIC Astra 2.❄️ pic.twitter.com/Rb9Kr51dGn — REDMAGIC (@redmagicgaming) June 25, 2026

RedMagic Astra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Astra 2'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic Astra geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Astra 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic Astra, RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic Astra 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. RedMagic Astra 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

RedMagic Astra 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Astra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 499 TL'ye satılıyor. Astra 2'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 30 bin TL civarında satılabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle tablet farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic Astra 2'nin özellikleri dikkatimi çekti. Tabletin Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra OLED kullanan biri olaran bu ekranda ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın da oldukça keyifli olduğunu belirteyim.