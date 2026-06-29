Konuşurken ve Dinlerken Sizi Gürültüden Kurtaracak Kulaklık Geliyor
OPPO Enco Air 5'in tanıtım tarihi belli oldu. Günlük kullanım için birebir olan cihaz, gürültü azaltma, uzun pil ömrü ve dahasını sunacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Enco Air 5, 2 Temmuz 2026'da tanıtılacak. Bununla birlikte fiyat gibi merak edilen detaylar da belli olacak.
- Kulaklık, 52 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak ama kütüphane gibi sessiz ortamlarda düşük seviyede çalışarak daha az güç tüketecek.
- Cihaz, şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken toplamda 54 saate kadar pil ömrü sağlayacak. Sadece 10 dakikalık şarjla 11 saate kadar müzik dinleme süresi elde edilebilecek.
OPPO'nun Enco Air 5 Pro'yu tanıtmasından bu yana epey uzun bir süre geçti. Şirket, Şubat ayında tanıtılan bu modelden sonra şimdi de Enco Air 5'in tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öyle ki tanıtım tarihi bile açıklandı. Sadece birkaç gün sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak.
OPPO Enco Air 5 Ne Zaman Tanıtılacak?
OPPO Enco Air 5, 2 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte kablosuz kulaklık modelinin sahip olduğu bütün özellikler netlik kazanacak. Bu arada fiyatı şu anlık merak konusu olmaya devam ediyor ancak bu tanıtımdan sonra ne kadar fiyat etiketi taşıyacağı da açıklığa kavuşacak.
OPPO Enco Air 5 Türkiye'de Satılacak mı?
OPPO'nun şu an Türkiye'de Enco Buds 2 gibi kulaklıkları satılıyor. Bu yeni modelin de çok yüksek bir maliyeti olmayacak. O yüzden ithalatçı garantili olarak satışa sunulma ihtimali bulunuyor.
OPPO Enco Air 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Daha önce de belirttiğimiz gibi henüz OPPO Enco Air 5'in fiyatı belli değil fakat Enco Air 5 Pro'ya kıyasla gürültü engelleme konusunda çok az bir dezavantaja sahip olacak. Bu tür farklardan ötürü de ondan daha düşük bir fiyat bekleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse Pro model, 48 dolar (2 bin 238 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Bu da 42 dolar (1.959 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir. Türkiye'de satılması durumda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 4 bin 500 TL'ye ulaşabilir.
OPPO Enco Air 5'in Özellikleri Neler Olacak?
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 52 dB'e kadar
- Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Destekliyor
- Mikrofon: 3 adet
- Sürücü: 12 mm dinamik sürücüler
- Uzamsal Ses Desteği: Mevcut
- Sound Master EQ: Farklı şarkılar için üç hazır ses profili ve özelleştirme imkânı
- Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri tam şarjla 13 saate kadar, şarj kutusuyla beraber toplamda 54 saat kullanım süresi
- Hızlı Şarj: Yalnızca 10 dakikalık bir şarj işlemi ile 11 saate kadar müzik dinleme imkânı
- Çoklu cihaz bağlantısı: Aynı anda iki cihaza (iOS ve Android) birden bağlanma desteği
- Bağlantı: Bluetooth 6.1
- Düşük Gecikme Modu: Destekliyor
- Ağırlık: 4,3 gram
OPPO Enco Air 5'in Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?
Kulaklığın pil ömrü, gürültü engelleme özelliğinin açık mı yoksa kapalı mı olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Kulaklık başına tek şarjla ANC kapalıyken 13 saate kadar, etkinken 6,5 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken toplamda 54 saatlik pil ömrü elde ediliyor. ANC etkinken de toplam pil ömrü 27 saate varıyor.
Sadece 10 dakikalık bir şarj işleminin ardından tam 11 saatlik bir kullanım süresi elde ediyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere bu süre de ANC kapalıyken geçerli. Toplam kullanım süresinin uzun yolculuklar için ideal olduğu söylenebilir. Özellikle de işe veya okula gidip gelirken müzik dinleyenlerin prizin yerini unutacak raddeye gelmesini sağlayabilir.
OPPO Enco Air 5 Gürültü Engelleyecek mi?
OPPO Enco Air 5, dinleme sırasında 52 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Çevreden gelen sesleri otomatik olarak ayarlıyor. Uçak, otobüs ya da metro gibi araçlardan gelen uğultuları, motosikletten gelen gürültüleri, klima uğultusunu ve benzerlerini bastırıyor. Orta ve hafif gibi farklı modlar olduğu için kütüphane gibi ortamlarda gürültü engelleme oranı daha düşük tutuluyor. Bu sayede pil ömründen de ciddi avantaj elde ediliyor.
Konuşma sırasında da gürültü azaltma özelliği mevcut. Kulaklık, sizin sesinizi ön plana çıkarırken arka plandan gelen sesleri azaltıyor. Üçlü mikrofon düzeniyle gelen kulaklık, gelişmiş algoritması ile rüzgârlı havada yürürken bile karşı tarafın sizi net bir şekilde anlamasına olanak tanıyor.
OPPO Enco Air 5 ve Enco Air 5 Pro Farkları Neler?
|Özellik
|OPPO Enco Air 5
|OPPO Enco Air 5 Pro
|Sürücü Boyutu
|12 mm dinamik sürücüler
|12 mm dinamik sürücüler
|Uzamsal / Çevresel Ses
|Mevcut
|Mevcut
|Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
|52 dB'e kadar
|55 dB'e kadar
|Tek Şarjla Pil Ömrü
|13 saate kadar
|13 saat
|Şarj kutusu dahil toplam pil ömrü
|54 saat
|54 saat
|Aynı anda iki cihaza birden bağlanma desteği
|Mevcut
|Mevcut
|Bluetooth Versiyonu
|Bluetooth 6.1
|Bluetooth 6.0
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Editörün Yorumu
OPPO Enco Air 5, Pro modeline göre bazı dezavantajlar içerse de bunların genel olarak kullanıcı deneyimine bir etkisi yok. Günlük kullanımda gürültü engelleme, pil ömrü ve ses kalitesi gibi konularda beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim. Özellikle gün boyu müzik dinleyenler tarafından değerlendirilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum.