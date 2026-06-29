Xiaomi'den Alo Desin Yeter Diyenlere Özel Ucuz Telefon Geliyor!

Xiaomi'nin çok yakında piyasaya süreceği uygun fiyatlı telefonu kısa bir süre önce önemli bir sertifika daha aldı. Peki POCO C95 Pro 4G olarak isimlendirilmesi beklenen bu model ne sertifikası aldı ve bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

POCO C95 Pro 4G Hangi Sertifikayı Aldı?

POCO C95 Pro 4G kısa bir süre önce TKDN sertifikası aldı. Cihaz platformda 2606FPC72Y model numarasıyla listelendi. Hatırlanacağı üzere akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda aynı model numarasıyla IMDA platformunda görünmüştü. Bu da cihazın çok yakında tanıtılacağının bir göstergesi diyebiliriz.

POCO C95 Pro 4G'nin TKDN Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Maalesef TKDN sertifikası POCO C95 Pro 4G'nin herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor. Burada sadece cihazın isminden de anlaşılacağı üzere 4G desteğine sahip olacağını görebiliyoruz. Bunu biraz daha açarsak 5G destekli modeller internete daha hızlı bağlanabiliyor.

Böylelikle kesintisiz videolar izleyebiliyorsunuz, büyük boyutlu dosyaları daha hızlı indirebiliyorsunuz ve hatta online oyunları da herhangi bir gecikme olmadan oynayabiliyorsunuz. 4G'li telefonlar bu avantajlardan tam olarak yararlanamıyor.

POCO C95 Pro 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz Xiaomi bu akıllı telefonun varlığını doğrulamadı. Bu nedenle cihazın ne zaman tanıtılacağına yönelik bir açıklama da yok. Ancak son zamanlarda birbiri ardına sertifikalar alması nedeniyle kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. POCO C85 4G ise geçen yılın eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Bu nedenle yeni model de benzer bir tarihte satışa çıkabilir.

POCO C95 Pro 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin Türkiye'de aktif bir marka olduğunu biliyoruz. Hatta şirket an itibariyle C serisi adı altında POCO C81 Pro gibi bazı modelleri satıyor. Bu nedenle yakında çıkış yapacak POCO C95 Pro 4G'nin de ülkemize gelme ihtimali söz konusu.

POCO C95 Pro 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C95 Pro 4G'nin giriş segmentinde yer alacağını biliyoruz. Ancak buna rağmen herhangi bir teknik özelliği şu an için paylaşılmadı. Şirketin bir diğer giriş segment telefonu POCO C85 4G'nin ilk tanıtıldığında 109 dolarlık (5.084 TL) bir fiyatla satışa sunulduğunu söyleyebiliriz.

Yeni telefonun da giriş segment özelliklerine sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 120 dolar (5.597 TL) seviyesinde bir fiyatla karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 10.655 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

POCO C95 Pro 4G tabiri caizse alo desin yeter diyen kullanıcılar için uygun olacak gibi görünüyor. Zaten 4G desteğine sahip olması da uygun fiyatlı bir model olacağının bir göstergesi diyebilirim. Aynı zamanda tahmini fiyat etiketi de akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal olacak.