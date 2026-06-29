iPhone 18 Pro Max'in Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! Yakında Geliyor

iPhone 18 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18 Pro Max'in tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak yeni iPhone modeli yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda Apple'ın çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 Pro Max'in 8 Eylül veya 9 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Aynı tarihte iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra isimli katlanabilir telefon da tanıtılacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17 Pro Max, 9 Eylül 2026 tarihinde tanıtılmıştı.

iPhone 18 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni iPhone modellerine ait olduğu iddia edilen bir görsel de paylaşıldı. Bu görsele göre iPhone 18 Pro Max'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün sağ üst köşesinde ise bir adet LED flaş yer alacak. Yani yeni iPhone modelinin tasarımı, iPhone 17 Pro Max'e çok benzeyecek.

Apple, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro'da da kare şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18 Pro Max'in renk seçenekleri arasında vişne rengi, açık mavi ve siyah yer alacak. iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro'da da üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar arasında gümüş, kozmik turuncu ve abis mevcut. Bu arada abis renk seçeneği koyu mavi tonlarına sahip.

iPhone 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi, iPhone 17e, iPhone Air ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 Pro Max'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

iPhone 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin 999 TL'ye satılıyor. iPhone 18 Pro Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 135 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

3000 nit civarı İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro Max'in eylül ayında tanıtılacak olması pek şaşırtmadı çünkü serinin önceki modelleri de aynı tarihte duyurulmuştu. Bu arada yeni iPhone modelinin hem tasarımıyla hem de güçlü donanımıyla dikkatimi çekti. Çok şık bir görünüme sahip olacak telefon, güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Ayrıca cihaz, Super Retina XDR OLED ekran sayesinde canlı renklere sahip olacak ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterecek.