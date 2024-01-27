393 TL Değerindeki Mordheim: City of the Damned Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store'un oyun sektörüne girişiyle birlikte yıllardır sürdürdüğü ücretsiz oyun furyasına zamanla Steam de dâhil olmuş, bu iki platformu da çok geçmeden başka şirketler de takip etmeye başlamıştı. Bunlardan biri olan GOG, ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor.

Hâlihazırda Steam'de güncel fiyatı 13 dolar olan Mordheim: City of the Damned, 6 Şubat'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

Mordheim: City of the Damned Hakkında

Warhammer Dünyası'nın katledilmiş İmparatorluk şehrinde geçen Mordheim: City of the Damned, askerlerini kanlı ve ölümcül çatışmalarda yönettiğin sıra bazlı, taktiksel bir oyun.

Oyunda kaos ve rekabet dolu, sadece en güçlü olanın ayakta kaldığı bir dönemde RPG unsurlarıyla hızlı taktiksel savaş ve karmaşık birlik özelleştirmeler harmanlanıyor.

Mordheim: City of the Damned Ücretsiz Nasıl Alınır?