Mortal Kombat 2 Vizyon Tarihi Belli Oldu! Johnny Cage'i Bir de Böyle İzleyin

Entertainment Weekly, Mortal Kombat 2 filminde yer alacak yeni karakterlerin ilk görsellerini paylaştı. Bu karelerde Karl Urban'ın canlandırdığı Johnny Cage, Martyn Ford'un hayat verdiği Shao Kahn ve Adeline Rudolph'un Kitana rolündeki görüntüleri yer alıyor. İlaveten ilk filmden geri dönen Hiroyuki Sanada'nın Scorpion olarak görüldüğü kareler de mevcut.

Mortal Kombat 2 Oyuncuları

Mortal Kombat 2'nin oyuncu kadrosu oldukça geniş. İşte filmde göreceğimiz karakterler:

Quan Chi – Damon Herriman

– Damon Herriman Jade – Tati Gabrielle

– Tati Gabrielle Queen Sindel – Ana Thu Nguyen

– Ana Thu Nguyen Kano & Kung Lao – Josh Lawson & Max Huang

Mortal Kombat serisinin yaratıcısı Ed Boon, Johnny Cage'in filmde nasıl yer alacağı konusunda şunları söyledi:

Bu film Cage'in Mortal Kombat evrenine nasıl dahil olduğunu anlatıyor. O kariyeri düşüşe geçmiş bir Hollywood yıldızı ve kendini bir anda bu büyülü, ultra-şiddetli dünyada buluyor. Karl Urban, Johnny Cage'e kendine özgü bir hava katıyor. Oyundakinden biraz farklı ama kesinlikle taze bir yorum olacak.

İlk Filmden Karakterler Geri Dönüyor

Karl Urban'ın Johnny Cage rolüne nasıl uyum sağlayacağı merak ediliyordu. Urban daha önceden The Boys dizisinde karizmatik ve sert bir karakter oynuyordu. Şimdi Mortal Kombat evreninin açık ara en ukala Hollywood yıldızı karakterine yeni bir soluk getirecek.

Yayınlanan görsellerde Cage'in her daim taktığı güneş gözlükleri ve klasik saç stili dikkat çekiyor. Cage burada dövüş pozisyonunda duruyor. Arkada ise eşi Sonya Blade, ordudan Jax ve Liu Kang var.

Boon ayrıca karakterin tanıtım sahnesinin gülmekten kırıp geçirecek kadar komik olduğunu söyledi. Yönetmen Simon McQuoid ise Cage'in sadece bir "çizgi roman şakası" olmasını istemediklerini ve Karl Urban'ın bu role derinlik katması sayesinde filmin çok daha güzel olduğunun altını çizdi.

Mortal Kombat 2 Vizyon Tarihi

Mortal Kombat 2, 24 Ekim 2025 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca filmdeki karakterlerin görünümlerine sahip özel kostümler de Mortal Kombat 1 oyununa gelecek. Yani Karl Urban'ı Johnny Cage olarak oyunda göreceğiz.