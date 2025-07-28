Herkes Merakla Bekliyordu: Yeni Mortal Kombat Oyunu Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Merakla beklenen yeni Mortal Kombat oyununun çıkış tarihi X platformu üzerinde sızdırıldı. Konuyla ilgili olarak gelen bilgiler oyunun çıkış tarihiyle alakalı olarak sağlam ipuçlarını bizlere verdi. Peki Mortal Kombat: Legacy Kollection çıkış tarihi ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mortal Kombat: Legacy Kollection’ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Klasik dövüş oyunu tutkunlarını heyecanlandıran Mortal Kombat: Legacy Kollection için çıkış tarihi bu kez Xbox mobil uygulamasında yer alan bir liste aracılığıyla sızdırıldı. Resmî bir açıklama henüz yapılmamış olsa da oyunun 30 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bilgi, Microsoft ekosisteminden gelmesi nedeniyle oldukça güvenilir bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Mortal Kombat: Legacy Kollection's release date might've just been leaked via Xbox ...



9/30/2025



approximately: 16 gig download



Interesting 🤔#MortalKombat pic.twitter.com/kziiRTplac — Dynasty (@Dynasty1031) July 28, 2025

4 Haziran’daki State of Play sunumunda duyurulan Mortal Kombat: Legacy Kollection, Atari ve Digital Eclipse ortaklığında hazırlanıyor. Bu özel koleksiyon paketi ikonik Mortal Kombat oyunlarının arcade ve konsol sürümlerini bir araya getiriyor. Oyunun çıkışına yaklaştıkça pakette yer alacak oyunların tam listesi de paylaşılacak.

Koleksiyonda yer alacağı onaylanan yapımlar arasında özellikle Mortal Kombat II ve Ultimate Mortal Kombat 3 dikkat çekiyor. Bu iki oyun hem nostalji severleri hem de dövüş oyunu meraklılarını heyecanlandırıyor. Geliştirici ekip Legacy Kollection’ın PlayStation, Xbox, PC ve yeni nesil Nintendo Switch 2 dahil olmak üzere tüm büyük platformlarda oynanabileceğini doğruladı. Bu da oyunu jenerasyonlar arası bir köprü haline getiriyor.

Mortal Kombat: Legacy Kollection Sistem Gereksinimleri

Steam üzerinde “Çokyakında” etiketiyle listelenen oyunun sistem gereksinimleri ise sızıntılar sayesinde belli oldu. Oyunu sorunsuz çalıştırmak için minimum şu donanıma sahip olmak gerekiyor:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel i3 3.0GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 4800 Series

Bu gereksinimler ile birlikte yeni Mortal Kombat: Legacy Kollection oyununu rahatça oynama şansı yakalayabilirsiniz.