Herkes Merakla Bekliyordu: Yeni Mortal Kombat Oyunu Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Merakla beklenen yeni Mortal Kombat oyununun çıkış tarihi X platformu üzerinde sızdırıldı. Konuyla ilgili olarak gelen bilgiler oyunun çıkış tarihiyle alakalı olarak sağlam ipuçlarını bizlere verdi. Peki Mortal Kombat: Legacy Kollection çıkış tarihi ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar...

Klasik dövüş oyunu tutkunlarını heyecanlandıran Mortal Kombat: Legacy Kollection için çıkış tarihi bu kez Xbox mobil uygulamasında yer alan bir liste aracılığıyla sızdırıldı. Resmî bir açıklama henüz yapılmamış olsa da oyunun 30 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bilgi, Microsoft ekosisteminden gelmesi nedeniyle oldukça güvenilir bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Mortal Kombat: Legacy Kollection's release date might've just been leaked via Xbox ...



9/30/2025



approximately: 16 gig download



Interesting 🤔#MortalKombat pic.twitter.com/kziiRTplac