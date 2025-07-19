1874 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatını Kaçırmayın
Hogwarts Legacy'nin standart ve Digital Deluxe sürümleri indirime girdi. Kampanya ile beraber oyun çok ucuzladı. İşte merak edilen detaylar!
Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'i henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Eğlenceli bir oynanış sunan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Düştü
Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Hogwarts Legacy da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.
Hogwarts Legacy Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
2023 yılının en iddialı oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy’yi Türkçe olarak oynamak ister misiniz? Hemen Hogwarts Legacy Türkçe yama indirin.
Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy'nin Digital Deluxe sürümü 2 bin 499 TL'den 624,75 TL'ye düştü. Standart sürüm ise 2 bin 99 TL yerine 524,75 TL'ye satılmaya başlandı.
Epic Games Store'daki Yaz İndirimi kampanyası 31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek. Hogwarts Legacy'i satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?
Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.