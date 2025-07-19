1874 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatını Kaçırmayın

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'i henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Eğlenceli bir oynanış sunan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Hogwarts Legacy da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.

Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy'nin Digital Deluxe sürümü 2 bin 499 TL'den 624,75 TL'ye düştü. Standart sürüm ise 2 bin 99 TL yerine 524,75 TL'ye satılmaya başlandı.

Epic Games Store'daki Yaz İndirimi kampanyası 31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek. Hogwarts Legacy'i satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz

Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.