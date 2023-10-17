Mortal Kombat: Onslaught Artık Mobilde!

Warner Bros. Games ve NetherRealm Studios işbirliğiyle geliştirilen "Mortal Kombat: Onslaught," iOS için App Store ve Android için Google Play'de artık mevcut.

Oyunun resmi sayfası oyunu şu şekilde tanımlıyor:

Mortal Kombat dünyası, karanlıkla aydınlık arasındaki destansı mücadelelerde kan döken ve canlar alan yüzyıllar boyunca kilitlendi. Artık, Yaşlı Tanrılar sizi eyleme geçmeye ve alemlerin kaderini belirleyen savaşlara katılmaya çağırıyor. Mobil cihazlara özel olarak tasarlanmış sinematik bir RPG yolculuğunda Mortal Kombat'ın geniş dünyasını keşfedin. En sevdiğiniz dövüşçülerden oluşan bir takım kurun ve onları aç gözlü düşman dalgalarıyla karşı karşıya getirin.

Oyunun Ana Özellikleri

Epik RPG Kombat: Mortal Kombat tarihinde ilk kez, aynı anda 10 karaktere kadar hızlı tempolu strateji RPG savaşlarını deneyimleyin. Raiden, Liu Kang, Scorpion ve Shao Kahn gibi dört klasik şampiyon arasından güçlü bir takım oluşturun. Kombat becerilerinde ustalaşın ve Earthrealm'i sarsacak bir hikaye modunda en güçlü takımı kurun.

İkonik Savaşçıları Toplayın: Geniş bir kadroya sahip olan oyunda Sub-Zero, Johnny Cage, Jade, Kitana, Jax, Sonya Blade ve daha fazlasını içeren ikonik Mortal Kombat savaşçılarını toplayın ve seviyelerini yükseltin. Klasik kombatantların nadir ve hayranların favorisi olan çeşitleri de dahil olmak üzere, savaşçıları çağırın. Stratejiyi kullanarak dört kişilik takımlar oluşturun ve dövüş yeteneklerine ve sınıfa dayalı becerilere göre hazırlanın.

Destansı Bir Hikaye: Triple-A kalitesinde grafikler, içgüdüsel savaşlar, sinematik ara sahneler ve ölümcül ölümlerle dolu bir hikaye sizi bekliyor. RPG kombatın birçok bölümünde düello yapın, yeni şampiyonların kilidini açın ve Shinnok'un dünyayı yok etme girişiminin aksiyon dolu hikayesine katılın.

Stratejik Oyun: Farklı RPG oyun modlarına karşı dayanıklı takımlar oluşturun. Suikastçılar, Savaşçılar, Keskin Nişancılar ve Savunucular gibi çok çeşitli karakterlerden bir kadro kurun. Savaşçılarınızın gücünü artırın, kombat becerilerini geliştirin ve donanım seviyelerini yükseltmek için ödüller ve kaynaklar kazanın. Kalıntılar gibi güçlü eşyalardan faydalanarak belirli savaşçılara stratejik avantajlar kazandırın.

Yarışma: Takımınızı eğitin, seviyelerini yükseltin, becerilerinizi geliştirin ve Boss Tower ile Chasm Modları gibi oyun içi zorluklarda ustalaşın. Daha sonra Arenaya giderek dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kombat yapın. Diğer oyunculara karşı oyuncu sezonlarına katılın, özel Arena ödülleri kazanın ve skor tablolarında yükselin.

Oyunun lansman fragmanı ve birçok oynanış videosu da yayınlandı.

Lansman Fragmanı

Fatality: Sonya Blade vs. Kano at Black Market

Fatality: Sub-Zero vs. Goro at Shokan Palace

Kollection Oynanış

Scorpion Story Chapter 1 Oynanış

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