Dark Souls Benzeri Oyun Epic Games'te Bedava Oldu! Efsaneyi Kaçırmayın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 14,99 dolar (548 TL) olan Mortal Shell isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Mortal Shell Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Mortal Shell sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 20 Mart 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Mortal Shell Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon RPG türündeki Mortal Shell, Darks Souls benzeri bir oyundur. Etkileyici atmosferi, başarılı oynanış mekaniğiyle ve zorluğuyla dikkat çeken oyunda düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz ancak bu pek de kolay olmuyor.

Mortal Shell Minimum Sistem Gereksinimleri