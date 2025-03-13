Dark Souls Benzeri Oyun Epic Games'te Bedava Oldu! Efsaneyi Kaçırmayın
Epic Games, Dark Souls alternatifi oyunu ücretsiz dağıtıyor. İşte uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak oyuna dair detaylar!
Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor.
Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 14,99 dolar (548 TL) olan Mortal Shell isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Mortal Shell Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Mortal Shell sayfasını görüntüleyin.
- "Yükle" butonuna basın.
Oyunu 20 Mart 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.
Mortal Shell Nasıl Bir Oyun?
Aksiyon RPG türündeki Mortal Shell, Darks Souls benzeri bir oyundur. Etkileyici atmosferi, başarılı oynanış mekaniğiyle ve zorluğuyla dikkat çeken oyunda düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz ancak bu pek de kolay olmuyor.
Mortal Shell Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan