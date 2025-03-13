PlayStation Plus'a 10.719 TL Değerinde 8 Oyun Geliyor!

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanede yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyor.

PlayStat'on Plus Premium ve Extra aboneleri, mart ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Duyuruya göre 18 Mart'ta kataloğa 8 farklı oyun eklenecek.

Bu oyunlar arasında Prince of Persia: The Lost Crown dikkat çekiyor. Ubisoft tarafından geliştirilen 2d platform oyunu bölüm tasarımları, oynanış mekanikleri ve atmosferiyle büyük beğeni toplamıştı. Oyun 85 Metacritic puanına sahip.

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri 18 Mart 2025 tarihinden itibaren sekiz yeni oyuna erişebilecek. Bu oyunların tamamı şu şekilde:

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Mart 2025)