Gizemli tanrılara adanmış düşmanların bulunduğu Mortal Shell, parçalanmış bir dünyada geçen aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Mortal Shell, bir aksiyon RPG oyunudur. Parçalanmış bir dünyada geçen bu akılalmaz oyunda, hayatta kalmak için birçok rakiple mücadele edin ve gizli sığınakların izini sürün. Rakipleriniz hiçbir zaman merhametli değil. Bu yüzden önünüze gelen düşmanı anında alt edin ve kendinizi gitgide geliştirin.

Birçok form ve yetenek karakterinizde bulunuyor. Saldırılarınızı stratejik ve bilerek yapmalısınız. Savunma için ayrı bir form, saldırı için ayrı bir form kullanmalısınız. Gizemli tanrılara adanmış çaresiz düşmanlar, yolunuzu sarmış ve geçit vermemek için karşınıza dikilmiş durumda. Cesaretinizi toplayın ve onlarla yüzleşin.

Mortal Shell İndir

Oyundaki grafiksel açıdaki görsellik iyi görünüyor ve mekanik tarafına baktığımız zaman da kötü olmayan bir havaya sahip. Diğer aksiyon RPG oyunları kadar olmasa da, makul bir fiyata alıp rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir oyuna benziyor. Görsellik ne kadar iyiyse, efekt anlamında pek de iyi gözükmüyor. Yetenek, gölge ve gördüğünüz tüm efektler daha iyi olabilirdi.

Oyunda yenilen savaşçıların ölü kabuklarını bulmalısınız. Bu sayede vücutlarını işgal edebilir ve savaşlarda çeşitli özellikler açabilirsiniz. Siz de Mortal Shell indirin ve bilgisayarınızda aksiyon RPG deneyimi yaşayın.

Mortal Shell Sistem Gereksinimleri