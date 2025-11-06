ANC Destekli Kulaklık Global Pazara Geldi! 43 Saatlik Pil Ömrü Var

Motorola, Ağustos ayında tanıttığı yeni kulaklığını küresel pazara getirdi. Moto Buds Bass olarak adlandırılan kablosuz Bluetooth kulaklık, özellikle uzun bir pil ömrü sunması ile dikkatleri üzerine topluyor. Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği sayesindeyse tamamen dinlediğiniz şeylere odaklanmanıza imkân tanıyor.

Moto Buds Bass'ın Global Fiyatı Ne Kadar?

Avrupa ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara sunulan Moto Buds Bass'ın Almanya gibi Avrupa ülkelerine özel versiyonu için 59.99 euro (2 bin 915 TL), Birleşik Krallık'a özel versiyonu içinse 49.99 euro (2 bin 429 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklık, siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber geliyor.

Moto Buds Bass'ın Özellikleri Neler?

Moto Buds Bass'ın en çok dikkat çeken özelliği, uzun pil ömrüne sahip olması. Öyle ki tek şarjla 9 saate kadar şarkı, podcast ve benzerlerini dinleyebiliyorsunuz. Şarj kutusu ile birlikte bu süre 43 saate kadar ulaşıyor. Üstelik 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saate kadar çalma süresi elde ediyorsunuz.

Kulaklıkta Hi-Res Audio (Yüksek Çözünürlüklü Ses) sertifikası bulunuyor. Bu, dinlediğiniz müziklerdeki ayrıntıları çok az bir kayıpla duyabileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla daha zengin bir ses deneyimine kavuşabiliyor, dinlediğiniz şarkılardan oldukça keyif alabiliyorsunuz. Bu deneyiminizi daha da zenginleştirmenizi sağlayacak birçok özellik daha mevcut.

Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile birlikte geliyor. Gürültü önleyici kulaklıklar arasında yer alan Moto Buds Bass, 50 desibele kadar gürültü önleyebiliyor. Cihaz ayrıca ANC modunu Moto Buds uygulaması üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirmenize imkân tanıyor. Bulunduğunuz ortama göre farklı ANC seviyesi seçerek dışarıdan gelen sesler hakkında daha çok kontrol sahibi olabiliyorsunuz.

Cihaz, daha net görüşmeler yapmanıza yardımcı olmak adına çevreden gelen gürültülerin seviyesini de azaltıyor. Trafik sesi, rüzgâr, kalabalık uğultusu ve benzerlerini bastırarak sesinizin ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylece karşı taraf sizi daha iyi bir şekilde anlayabiliyor, daha sessiz ortama geçmeye gerek duymuyorsunuz.