Yeni Amiral Gemisi Moto Edge 50 Ultra'nın Tasarımı Ortaya Çıktı: Nasıl Görünecek?

Bir hafta önce çıkması beklenen Moto Edge 50 Ultra'nın görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktmıştı. Şimdi ise sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, X üzerinden Edge 50 Ultra'nın tasarımını yakından gösteren bir video paylaştı.

Gizmochina, Edge 50 Ultra'nın kavisli bir ekran ile gelmesinin beklenildiğini belirtiyor. Sızdırılan video, ekranın ve arka panelin çerçeveye sorunsuz bir şekilde entegre olduğu kavisli bir tasarımı gösteriyor.

Moto Edge 50 Ultra Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Kısa videoda görüldüğü üzere telefonun arka taraftında periskop telefoto modülü ve 50 MP ana kamerayı içeren üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ultra geniş çekim yapabilen lensin de 50 MP bir sensör kullandığı söyleniyor.

Motorola Edge 50 Ultra pic.twitter.com/jthcVwCTfD — Evan Blass (@evleaks) March 31, 2024

Ayrıca, kamera modülü iki küçük kesik içeriyor. Bunun arka yönlü bir mikrofon ve odaklama yardımcısı için derinlik sensörleri olduğu tahmin ediliyor. Kavisli ekranın 6.7 inç boyutunda, 1.5k çözünürlüklü ve 165Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Ek olarak ekran, Corning Gorilla Glass korumasına sahip olacak.

Belirli pazarlarda yakında X50 Ultra olarak piyasaya sürülmesi beklenen üst düzey Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro ve Edge 50 Fusion ile birlikte 3 Nisan'da tüm dünyada tanıtılacak.

Şu anda bu modellerden hangilerinin Türkiye pazarına ulaşacağı ve hangi isimlerle tanıtılacağı bilinmiyor.