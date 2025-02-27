Moto G Power (2025) Fiyat Performansta Yeni Kalite Mi?

Motorola, uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen bir marka ve Moto G Power serisi de yıllardır ABD pazarında kendine yer edinmiş durumda. Yeni Moto G Power (2025) modeli, önceki nesle göre daha büyük bir ekran, daha dayanıklı bir kasa ve benzer bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.

Peki, bu yenilikler telefonu rakiplerinden ayırmaya yetiyor mu? Fiyat performas skalasında özellikleri öne çıkması için yeterli mi?

İşte Moto G Power (2025) detaylı incelemesi!

Baştan Aşağıya Dayanıklı Kasa

Moto G Power (2025), 166.6 x 77.1 x 8.7 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında bir telefon. Ön yüzü Gorilla Glass 5 ile korunurken, arka tarafında eko-deri kaplama tercih edilmiş.

Bu kaplama, hem şık hem de kaymayı önleyici bir dokuya sahip. Plastik çerçeve, mat bir kaplama ile daha kaliteli bir his sunuyor. Slate Gray (Koyu Gri) ve Leaf Green (Yaprak Yeşili) olmak üzere iki renk seçeneği mevcut.

Telefonun büyük bir artısı, IP68/IP69 sertifikası ile suya ve toza karşı yüksek koruma sağlaması. Bu sertifikalar cihazın yüksek basınçlı su jetlerine ve 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanıklı olduğunu gösteriyor.

İlaveten MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına uygun olarak üretilmiş, yani sert hava koşullarında bile kullanılabilir demek oluyor.

Anroid 15 İşletim Sistemiyle Geliyor

Telefon, Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor ve MediaTek Dimensity 6300 (6nm) işlemci ile geliyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile günlük kullanımda akıcı bir performans sunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor.

Telefonun pil seviyesi de tatmin edici düzeyde. 30W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip. İlk 30 dakikada %51 şarj doluyor ve tam şarj süresi 1 saat 24 dakika olarak ölçülmüş.

Bu segmentte kablosuz şarj desteğinin olması güzel bir artı ama diğer modellere kıyasla pil ömrü kısalmış.

Düşük ve yoğun kullanım testi sonuçları:

Web gezintisi: 11 saat 18 dakika

11 saat 18 dakika Video oynatma: 12 saat 51 dakika

12 saat 51 dakika Oyun süresi: 6 saat 12 dakika

Kamera Özellikleri

Motorola Moto G Power (2025), 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera ile geliyor. İlginç olan, ultra geniş kameranın otomatik odaklama (AF) desteği sunması. Bu, özellikle makro çekimler için önemli bir avantaj. Uygun fiyatlı telefonlarda pek rastlanan bir özellik değil.

Moto G Power (2025)'in ana kamerası gün ışığında canlı renkler, iyi bir dinamik aralık ve güçlü kontrast sunuyor. Ancak yakından bakıldığında yumuşak detaylar dikkat çekiyor. Sadece iyi aydınlatılmış sahnelerde net detaylar elde edilebiliyor.

12.5MP'lik varsayılan çekimler, 50MP tam çözünürlüklü çekimlerden daha kaliteli görünüyor. Moto'nun 2x yakınlaştırma seçeneği de pek tatmin edici değil. Detay kaybı ve yapay keskinleştirme nedeniyle görüntüler çok yapay duruyor.

Ultra geniş açılı kamerada ise renk doygunluğu fazla kaçabiliyor, özellikle kırmızı tonlar abartılı görünüyor. Ayrıca ışık azaldıkça keskinlik hızla düşüyor, yapay keskinleştirme nedeniyle çizgiler bozulabiliyor.

Ön kamera; doğal renkler, geniş dinamik aralık ve yeterli detay sunuyor. Keskinlik biraz daha iyi olabilirmiş ama bu fiyat aralığında yeterli seviyede.

Moto G Power (2025) Fiyatı - Alınır Mı?

Fiyat performans skalasında tercih edilebilecek onlarda telefondan biri olarak öne çıkan Moto G Power (2025), segmentinde başarılı olsa da kamera, pil gibi detaylar yüzünden kullanıcıyı başka alternatiflere itebilir. Ayrıca telefonda LCD ekran kullanılmış olması, güneş ışığında görmenin çok zorlaşacağı anlamına geldiğinden büyük bir eksi.

Yine de 299 dolarlık fiyat etiketine sahip bir telefon için başarılı diyebiliriz. Siz ne dersiniz?