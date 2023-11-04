Motorola'dan Yeni Orta Segment Telefon: Moto G Power 5G (2024) Tasarımı Ortaya Çıktı!

Motorola'dan gelen yeni sızıntılar, merakla beklenen Moto G Power 5G'nin 2024 modelini gözler önüne seriyor.

MySmartPrice'ta OnLeaks tarafından yayınlanan görüntüler, Moto G Power 5G 2024'ün oldukça şık tasarımına bakış atmamızı sağlıyor. Telefon, selefinden çok uzaklaşmayan bir tasarıma sahip ancak bu görüntülere göre birkaç önemli değişiklik var.

Telefonun bu kez Moto G Power 5G'deki (2023) hafif kavisli arka yüz yerine düz bir arka yüzü tercih edeceği görülüyor. Görünüşe göre bu durum düz çerçeveye kadar uzanacak ve telefona daha şık bir tasarım kazandıracak.

Moto G Power 5G 2024 Nasıl Görünüyor

İlginç bir şekilde, görüntülerde microSD kart yuvasına dair herhangi bir işaret görünmüyor ancak Motorola'nın en ucuz Android telefonlarında bile bulunan bu özellikten vazgeçmesi pek olası görünmüyor.

Telefon ayrıca üç yerine sadece iki sensör içeren daha büyük bir kamera ünitesine sahip. İkinci sensörün ne olacağı ya da Motorola'nın selefinden hangi sensörü çıkardığı belli değil ancak en azından 50MP'lik bir ana kamera bekleyebiliriz.

Boyutlar görünüşe göre 167.3 x 76.4 x 8.5mm ölçülerinde. Bu, onu 162,83 x 73,77 x 9,19 mm ölçülerindeki selefinden biraz daha uzun, daha geniş ve daha ince olduğunu gösteriyor.

Şimdilik telefona dair başka hiçbir özellik bilinmiyor ancak bu görüntülerin doğru olduğu ortaya çıkarsa Motorola oldukça iyi tasarıma sahip bir orta segment telefonla gelecek.