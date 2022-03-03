Moto G22 50MP Kamerası ve Dev Bataryasıyla Dikkatleri Üzerine Çekiyor!

Motorola, dikkatleri üzerine çekecek yeni bir duyuruya imza attı. Bu yeni süper ucuz telefon 50 MP ana kameraya ve dev bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. İşte tüm detaylarıyla Moto G22!

Moto G22 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Moto G22 ucuz ancak teknik açıdan güçlü bir cihaz olarak bizleri selamlıyor. Mart ayının ortasında ilk olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak Moto G22 sadece 139,99 £ (yaklaşık 185 $) tutarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Henüz cihazın başka hangi ülkelerde satışa çıkacağı belirsizliğini koruyan detaylar arasında.

139,99 euro karşılığında Motorola sizlere 50MP f/1.8 ana sensör, 8MP f/2.2 ultra geniş kamera, 2MP f/2.4 derinlik sensörü ve 2MP f/2.4 makro lens dahil olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip bir telefon sunuyor. Her zamanki gibi ucuz telefonlarda olduğu gibi, muhtemelen hepsi çok kullanışlı olmayacaktır. 2MP sensörler genellikle işlevsiz kalıyor ancak bu fiyata 50MP'lik bir sensöre sahip olmak kayda değer bir şey.

Moto G22 ayrıca büyük bir 5.000 mAh pile sahip. Uygun fiyatlı telefonlarda nadir olmayan ancak yine de görülmesi güzel bir boyut. G22, 15W şarjı destekliyor olacak. Cihazda ayrıca 16MP ön kamera, 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç 720 x 1600 LCD ekran, 64GB veya 128GB depolama ve 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası bulunuyor. 4 GB RAM ile birleştirilmiş düşük kaliteli bir MediaTek Helio G37 yonga seti tarafından desteklenen cihaz Android 12 ile birlikte geliyor.

Son olarak bir microSD kart yuvası, bir parmak izi tarayıcı, Moto G22'de Kozmik Siyah, Buzdağı Mavisi veya İnci Beyazı seçenekleriyle geliyor ancak Birleşik Krallık için yalnızca ilk iki renkten söz edilmiş. Ayrıca telefonun 5G özelliği de yok tabii. Motorola'nın geniş akıllı telefon yelpazesindeki konumu açısından, Moto G22, Moto G31'in bir alt modeli hissiyatı veriyor.

Moto G31 biraz daha pahalı ama daha keskin 1080 x 2400 ekran ve daha hızlı Helio G85 yonga setine sahip. Ayrıca G31 LCD ekran yerine AMOLED ekran kullanıyor. Bununla birlikte, telefon 50 MP'lik bir kameraya sahip olsa da, Moto G22'de bulunan derinlik sensöründen yoksun ve arka tarafında yalnızca üç lens kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

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