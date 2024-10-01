Moto G75 Tanıtıldı: 2030'a Kadar Güncelleme Alacak!

Geçtiğimiz ay sızıntılar ile gündeme gelen Motorola Moto G75 resmi olarak tanıtıldı. Özelliklere geçmeden önce beş yıl boyunca Android güncellemelerini, altı yıl boyunca ise güvenlik güncellemelerini alacağını belirtmeliyiz.

Moto G75 Özellikleri

Moto G75'in 6.78 inç büyüklüğündeki LCD ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 1000 nit parlaklığa ulaşabilen ve Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Parmak izi tarayıcı Motorola'dan alışık olduğumuz şekilde güç düğmesinde yer alıyor.

Cihaza güç veren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve 2.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı ile gelen telefonun arka tarafında, 50 Megapiksel çözünürlüğünde Sony-LYTIA 600 ana kamera yer alıyor.

Bu ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Magic Editor, Magic Eraser ve Photo Unblur gibi yapay zeka tabanlı özelliklere ev sahipliği yapan telefon, Android 14'ü temel alan MyUX ile çalışıyor.

5000 mAh bataryası 30W hızlı şarj desteğine sahip olan Moto G75 diğer öne çıkan özelliklerini IP68 sertifikası, MIL-STD-810H sertifikası, NFC, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, USB-C portu ve microSD kart yuvası olarak sıralayabiliriz. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.