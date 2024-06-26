32 MP Ön Kamera ve 12 GB RAM: Moto G85 5G Tanıtıldı

Tuşlu telefonların popüler olduğu dönemlerde zirveye oynayan şirketlerden birisi olan Motorola'nın ismi 2024 itibariyle sektörde fazla anılmıyor. Ancak ABD'li şirket buna rağmen pazardaki faaliyetlerine devam ediyor ve kısa bir süre önce özellikleriyle ve fiyatıyla orta segmente hitap eden Moto G85 5G modelini tanıttı.

Moto G85 5G Özellikleri ve Fiyatı

Moto G85 5G modelinde 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklığı sunan pOLED bir panel mevcut. Sektör standartlarına göre oldukça ince çerçevelere sahip bu ekranda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucusuna da yer veriliyor.

Telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Bununla birlikte 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Dahası, 30 W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir bataryayla kullanıcı karşısına çıkıyor.

Önde 32 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada OIS desteğine sahip 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Android 14 işletim sistemini çalıştıran modelin dört yıllık işletim sistemi güncellemesi alacağını belirtelim. Son olarak 380 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışta.