Fiyat / Performans Canavarı Moto G86 İçin Geri Sayım Başladı! İşte Özellikleri

Motorola, ürün kataloğunu genişleterek akıllı telefon pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. Son olarak şirket, yakında Moto G86 ile karşımıza çıkacak. Telefonun tasarımı nisan ayında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise modelin yakında piyasa sürüleceğini gösteren bir gelişme yaşandı.

Moto G86, Üç Sertifika Aldı

Son gelen bilgilere göre cihaz, Avrupa için EEC, Çin içinse MIIT ve 3C sertifikalarını aldı. MIIT, telefonun Çin'de 6720 mAh, diğer ülkelerde ise 5200 mAh bataryayla geleceğini ortaya koydu.

Daha önceki iddialara göre Moto G86, 6.67 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü pOLED ekrana yer verecek. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecekken, Corning Gorilla Glass 7i ile korunacak. Tepe parkalık ise 4500 nit olacak.

MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrca arka tarafında 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kameraya yer verecekken, kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak.

Mart ayında ortaya atılan bir söylentiye göre Moto G86'nın 8 GB RAM + 256 GB depolamalı opsiyonu 330 euro fiyatla satışa çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Moto G86 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.